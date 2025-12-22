Lövöldözés volt a világ egyik legforgalmasabb repülőterén

A lövöldözés az atlantai repülőtér déli termináljának biztonsági ellenőrzés előtti, csomagkiadóhoz közeli területén történt nem sokkal 15:30 után. A rendőrség közlése szerint a 59 éves Douglas E. Smith az egyik mozgólépcsőn haladt felfelé, amikor elővette kézifegyverét, majd szándékosan elsütötte azt, és a bal felsőtestén sérült meg – írja a FoxNews.

Lövöldözés miatt vonultak ki a hatóságok az atlantai repülőtér egyik termináljába. Fotó: MEGAN VARNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A környéken tartózkodó utasok gyors reakciójának köszönhetően a fegyvert kirúgták a férfi kezéből, majd azonnal értesítették a hatóságokat.

A rendőrök rövid időn belül biztosították a helyszínt, lefoglalták a fegyvert, és megállapították, hogy más személy nem sérült meg a lövöldözés során.

Lövöldözés után bilincs vár az érintettre

A hatóságok megerősítették, hogy Smith elítélt bűnöző, akinek jogszabály tiltotta a lőfegyver birtoklását. A lövöldözés után több vádpontban is felelősségre vonják — fegyver birtoklása elítéltként, fegyverhasználat bűncselekmény elkövetése során, valamint gondatlan veszélyeztetés miatt.

A rendőrség hangsúlyozta: a férfi viselkedése súlyosan veszélyeztette az utazóközönséget, és komoly pánikot okozott a terminálban tartózkodók körében.

Kórházi ellátás után őrizet

A lövöldözés sérültjét kórházba szállították, ahol az ellátás idején eszméleténél volt, állapota stabil. A rendőrség közlése szerint a kezelést követően azonnal őrizetbe veszik, és börtönbe szállítják.

A hatóságok szerint a repülőtér működése csak rövid időre akadozott, a helyzetet gyorsan ellenőrzés alá vonták, és az utasbiztonság végig biztosított maradt.

Vérfürdő egy kocsmában: kilenc embert lőttek agyon

Újabb brutális lövöldözés rázta meg Dél-Afrikát: kilenc ember meghalt, további tíz megsérült, amikor felfegyverzett támadók tüzet nyitottak egy kocsmában vasárnap hajnalban. A vérfürdő a Johannesburg közelében fekvő Bekkersdal településen történt, egy aranybányász vidékén.

Holtan találták a brutális egyetemi lövöldözés gyanúsítottját

Egy bérelt raktárban bukkantak rá a férfi holttestére, akit az amerikai hatóságok több súlyos bűncselekménnyel is összefüggésbe hoztak. Az egyetemi lövöldözés gyanúsítottját az MIT professzora elleni gyilkosság elkövetésével is gyanúsítják.