Lövöldözés tört ki a repülőtéren, leállt a teljes forgalom

Lövöldözés tört ki a John F. Kennedy nemzetközi repülőtéren, miután egy szolgálaton kívüli vámtiszt fegyvert rántott és rálőtt egy emberre.

A rendőrség közlése szerint a lövöldözést egy kisebb közlekedési baleset után történt. Miután két autó összeütközött, a sofőrök összevitatkoztak, majd a szolgálaton kívüli vámtiszt fegyvert rántott, és több utast is veszélyeztetve többször rálőtt a másik autó sofőrjére.

A civilben jelen levő férfi a szolgálati fegyverével nyitott tüzet, a szemtanúk szerint többször is lőtt.

A lövöldözésben csodával határos módon senki sem sérült meg, a rendőrség nyomozást indított az ügyben.

Lövöldözés a strandon: Saját életét kockáztatva fegyverezte le a támadót egy férfi

Hősként ünneplik Ausztráliában azt a 43 éves gyümölcsbolt-tulajdonost, aki a Bondi Beach-en rendezett hanukai ünnepségen lefegyverezte az egyik lövöldözőt, mielőtt a rendőrség ártalmatlanította volna a támadókat. A közösségi médiában terjedő videófelvételeken látható, ahogy Ahmed hátulról rátámad az egyik fegyveresre, kicsavarja a kezéből a puskát, majd a támadóra szegezi, miközben az egy közeli híd irányába hátrál, ahol a másik fegyveres tartózkodott.

Gyerekek is áldozatául estek az ámokfutó lövöldözőknek

Lövöldözésben halt meg 12 ember, köztük három gyermek egy dél-afrikai bárban. A rendőrség közlése szerint a lövöldözés a hajnali órákban történt, egy engedély nélkül nyitva tartó bárban. 12 ember, köztük három gyermek – egy 3, egy 12 és egy 16 éves – a helyszínen meghalt. További 13 ember megsérült, őket kórházba szállították.