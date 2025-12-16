Lövöldözés tört ki a repülőtéren, leállt a teljes forgalom

Hírlevél
13 perce
Olvasási idő: 4 perc
Autóbaleset után nyitott tüzet a másik sofőrre egy szolgálaton kívüli vámtiszt New Yorkban, a JFK repülőtéren. A lövöldözés egy koccanás után robbant ki két vitás fél között.
Lövöldözés tört ki a John F. Kennedy nemzetközi repülőtéren, miután egy szolgálaton kívüli vámtiszt fegyvert rántott és rálőtt egy emberre – írja a DailyMail. 

Lövöldözés tört ki a John F. Kennedy nemzetközi repülőtéren, miután egy szolgálaton kívüli vámtiszt fegyvert rántott és rálőtt egy emberre.
Lövöldözés tört ki a John F. Kennedy nemzetközi repülőtéren, miután egy szolgálaton kívüli vámtiszt fegyvert rántott és rálőtt egy emberre.

A rendőrség közlése szerint a lövöldözést egy kisebb közlekedési baleset után történt. Miután két autó összeütközött, a sofőrök összevitatkoztak, majd a szolgálaton kívüli vámtiszt fegyvert rántott, és több utast is veszélyeztetve többször rálőtt a másik autó sofőrjére. 

A civilben jelen levő férfi a szolgálati fegyverével nyitott tüzet, a szemtanúk szerint többször is lőtt. 

A lövöldözésben csodával határos módon senki sem sérült meg, a rendőrség nyomozást indított az ügyben. 

