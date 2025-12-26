Hátborzongató lövöldözés: karácsony napján nyitott tüzet a támadó egy szupermarketben

Rémisztő lövöldözés zavarta meg a karácsonyi bevásárlást egy szupermarketben az orosz megszállás alatt álló ukrajnai Donyeck régióban. Egy AK–47-es gépkarabéllyal felfegyverzett férfi nyitott tüzet az üzletben, miközben a vásárlók és az alkalmazottak pánikszerűen menekültek – számol be a The Sun.

Rémisztő lövöldözés tört ki egy szupermarketben Donyeck régióban – Fotó: Unsplash

Lövöldözés a szupermarketben

A felvételeken látható, ahogy a fegyveres az alkoholos italok részlegén, valamint a spagettis, rizses és cukros polcoknál nyit tüzet.

A támadó a beszámolók szerint nem emberekre, hanem a berendezésre lőtt, ennek ellenére hatalmas pánik tört ki.

Az üzlet dolgozói megnyomták a pánikgombot, amely azonnal riasztotta a rendőrséget. A hatóságok gyorsan a helyszínre érkeztek, és az egyik rendőr pisztollyal tüzet nyitott a támadóra, majd közelharcban lefegyverezte. A lövöldözőt végül a zöldséges pult közelében sikerült ártalmatlanítani és őrizetbe venni.

Az alkalmazottak szerint a lövések hangja újra és újra visszhangzott az üzletben, miközben mindenki a kijáratok felé rohant vagy menedéket keresett. Megdöbbentő módon a lövöldözés során senki sem sérült meg. A donyecki régió Putyin által kinevezett vezetője, Denis Pusilin bátorsági érdeméremmel tüntette ki azokat a rendőröket, akik életüket kockáztatva léptek fel a fegyveres ellen.

