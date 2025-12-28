Fellökték a fehérorosz elnököt – videón a sokkoló pillanat

A 71 éves fehérorosz elnök a beszámolók szerint egy erősebb ütközés után esett a jégre, miután csapattársa, Jaroszlav Csuprisz ütközött vele. A játékot rövid időre félbeszakították, ám Lukasenka rövid ápolás után visszatért a mérkőzés folytatásához.

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök

Fotó: Szergej Bobiljov / AFP

Videón a támadás Lukasenka elnök ellen

Az esetről készült felvétel helyi közösségi oldalakon jelent meg: a videón, ahogy fellökik az elnököt, jól látszik az ütközés pillanata és az, ahogy azonnal segítségére sietnek. A találkozó végül 5–5-ös döntetlennel zárult.

Jégkorong és politika: Lukasenka szenvedélye

Ismert, hogy Lukasenka régóta rajong a jégkorong iránt, és rendszeresen játszik bemutatómeccseken Belarusz válogatottjának korábbi tagjaival. Nem ez az első eset, hogy a jégen kellemetlen helyzetbe kerül: korábban ütővel találták el az arcán.

Az eset újra megmutatta, hogy Fehéroroszország elnöke a jégen sem kerüli a kemény ütközéseket. A mostani ütközés ugyan riadalmat keltett, de Lukasenka folytatni tudta a játékot, és a meccs sportszerű hangulatban ért véget – számolt be a Strana ukrán hírportál.

Lukasenka nem tűrte tovább – dörgedelmes üzenetet küldött Washingtonnak!

Október végén dühös üzenetet küldött Washingtonnak a fehérorosz elnök, miután az amerikaiak bocsánatkérésre szólították fel. Aljakszandr Lukasenka szerint Fehéroroszországot alaptalanul vádolják a Litvánia légterébe került ballonok miatt, és nem tűri, hogy mások diktálják a feltételeket.

Lukasenka nem indul többet választáson

A hírek szerint a fehérorosz elnök nem indul újra az elnöki címért. Alekszandr Lukasenka erről egy nyári interjúban beszélt. Politika utódja kapcsán elmondta: nem hiszi, hogy fia követné őt a sorban. Ugyanakkor nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az, aki őt követi majd a poszton, némileg más politikát folytathat majd.