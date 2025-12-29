Macaulay Culkin megszólalt: ezért tűnt el évekre a filmvilágból

Macaulay Culkin amerikai színész egy friss interjúban, a Mythical Kitchen című műsorban beszélt arról, hogy nem tudatos döntés, hanem a gyerekkorától eltérő, hétköznapi élet iránti vágy vezette oda, hogy a kilencvenes évek közepén háttérbe lépett a filmiparból – tájékoztat a New York Post.

Macaulay Culkin gyermeksztársága

A világszerte ismertté vált Macaulay Culkin az 1990-ben bemutatott Reszkessetek, betörők!, valamint az 1992-es Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban főszereplőjeként vált gyereksztárrá. Elmondása szerint a forgatások során jellemzően egyedül dolgozott, kevés volt a vele egykorú színész, ami hosszú távon elszigeteltségérzést okozott számára.

A színész felidézte, hogy pályája nem tudatos karrierépítés eredménye volt: családja révén került meghallgatásokra, ahol rövid idő alatt egymást követték a filmszerepek. Hozzátette, soha nem törekedett kifejezetten a hírnévre, az „egyszerűen megtörtént”.

Macaulay Culkin szerint a döntő fordulópontot az jelentette, hogy kamaszként egyre inkább vágyott a hétköznapi élményekre: kortársaival szeretett volna időt tölteni, bulizni, ismerkedni, olyan eseményeken részt venni, amelyek a gyereksztárság miatt kimaradtak az életéből. A hírnevet olyan állapotnak nevezte, amelyből nehéz visszalépni, de számára mégis természetes módon alakult ki a hosszabb szünet.

