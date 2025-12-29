Hírlevél
Macaulay Culkin megszólalt: ezért tűnt el évekre a filmvilágból

A világhírű karácsonyi filmek után sokan értetlenül álltak a döntés előtt, amely hosszú évekre eltüntette a reflektorfényből a fiatal színészt. Macaulay Culkin most egy interjúban beszélt arról, milyen személyes okok vezettek ahhoz, hogy hátat fordítson Hollywoodnak.
Macaulay Culkin amerikai színész egy friss interjúban, a Mythical Kitchen című műsorban beszélt arról, hogy nem tudatos döntés, hanem a gyerekkorától eltérő, hétköznapi élet iránti vágy vezette oda, hogy a kilencvenes évek közepén háttérbe lépett a filmiparból – tájékoztat a New York Post.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - DECEMBER 08: Macaulay Culkin attends the Fallout season two red carpet premiere event at Academy Museum of Motion Pictures on December 08, 2025 in Los Angeles, California. Phillip Faraone/Getty Images for Prime Video/AFP (Photo by Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A vörös szőnyegen jelent meg Macaulay Culkin a Fallout új évadának premierjén
Fotó: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Macaulay Culkin gyermeksztársága

A világszerte ismertté vált Macaulay Culkin az 1990-ben bemutatott Reszkessetek, betörők!, valamint az 1992-es Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban főszereplőjeként vált gyereksztárrá. Elmondása szerint a forgatások során jellemzően egyedül dolgozott, kevés volt a vele egykorú színész, ami hosszú távon elszigeteltségérzést okozott számára.

A színész felidézte, hogy pályája nem tudatos karrierépítés eredménye volt: családja révén került meghallgatásokra, ahol rövid idő alatt egymást követték a filmszerepek. Hozzátette, soha nem törekedett kifejezetten a hírnévre, az „egyszerűen megtörtént”.

Macaulay Culkin szerint a döntő fordulópontot az jelentette, hogy kamaszként egyre inkább vágyott a hétköznapi élményekre: kortársaival szeretett volna időt tölteni, bulizni, ismerkedni, olyan eseményeken részt venni, amelyek a gyereksztárság miatt kimaradtak az életéből. A hírnevet olyan állapotnak nevezte, amelyből nehéz visszalépni, de számára mégis természetes módon alakult ki a hosszabb szünet.

A színész 1994 után évekre eltávolodott a filmvilágtól, majd 2003-ban tért vissza a vászonra a Party Monster című alkotásban. Azóta alkalomszerűen vállal szerepeket.

Megrázó emléket elevenített fel Macaulay Culkin

Sokkoló részleteket árult el legendás filmjének forgatásáról Macaulay Culkin. A színész elmondta: a My Girl ikonikus, méhcsípéses jelenetében valódi méheket engedtek rá – ami ma már elképzelhetetlen lenne.

Közös karácsonyi filmnézés? Ezekkel biztos nem fogsz mellé!

A téli szünet és a karácsonyi ünnepi időszak hagyományosan a nagy, közös filmnézések ideje is. Ebben próbálunk olvasóink segítségére lenni ez a karácsonyi filmes ajánlóval.

 

