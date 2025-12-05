Hihetetlen videó: így menekül Macron a kínai testőrök elől

A Macron körüli jelenetsor a BFMTV szerint december 5-én, a kínai látogatás utolsó napján történt, amikor a francia elnök váratlanul a Kína által biztosított protokollt figyelmen kívül hagyva futni kezdett a váratlan találkozó helyszíne felé. A közzétett felvételeken jól látható, ahogy több kínai biztonsági tiszt rohan utána, miközben a politikus a csengtui egyetem hallgatóihoz igyekszik - vette észre a Gazeta.ru,

Macron Kínában a biztonságiak elől szaladt el egy váratlan találkozó miatt

Fotó: AFP

A csengtui Szecsuani Egyetemen összegyűlt hallgatókat eredetileg távol tartották az elnöki delegáció útvonalától, de Macron hirtelen irányváltással egyenesen feléjük sietett, hogy kezet fogjon és röviden beszélgessen velük. A BFMTV szerint ez a fajta közvetlen kontaktus rendkívül szokatlan a fogadó ország számára, ahol a magas rangú külföldi vezetők mozgását szigorúan kontrollálják.

A francia elnök spontaneitása zavarba hozta a szervezőket

A francia sajtó szerint a kínai biztonságiak láthatóan meglepődtek a francia elnök hirtelen döntésén, és csak késve reagáltak arra, hogy Macron eltávolodott a kijelölt útvonaltól. A jelenet pillanatok alatt elterjedt a közösségi médiában.