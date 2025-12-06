Kínos felvételek kerültek elő: Macron rezidenciáján a mocsok uralkodik

Ukrán újságíró okozott vihart Párizsban, miután nyilvánosságra hozta az Elysée-palota koszos ablakairól készült felvételeket, és élesen odaszúrt az elnöki párnak.
A Franciaországban tartózkodó ukrán újságíró, Lidia Taran felhívta a figyelmet a francia elnök, Emmanuel Macron rezidenciájában uralkodó piszokra.
Kínos állapotok Macron rezidenciáján
Az újságírónő felvételeket tett közzé az Elysée-palotáról, amelyeken látszanak a koszos, régóta nem mosott ablakok.
Elmondása szerint ezek miatt szinte lehetetlen volt kilátni, és alig lehetett látni, mi történik az utcán.
Mondják csak, melyik ukrán háziasszony fogadna így elnököket ilyen ablakokkal? És Brigitte hova néz?
– ironizált Taran.
