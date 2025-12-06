Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza tanácsadója gyáván tagad, már neki is kezd kellemetlen lenni Magyar Péter

Macron

Kínos felvételek kerültek elő: Macron rezidenciáján a mocsok uralkodik

Tegnap, 12:53
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrán újságíró okozott vihart Párizsban, miután nyilvánosságra hozta az Elysée-palota koszos ablakairól készült felvételeket, és élesen odaszúrt az elnöki párnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Macronelnökmocsok

A Franciaországban tartózkodó ukrán újságíró, Lidia Taran felhívta a figyelmet a francia elnök, Emmanuel Macron rezidenciájában uralkodó piszokra.

macron
Macron a következő évtized közepére 105 ezer fős tartalékos állomány felépítését tűzte ki célul
Fotó: AFP

Kínos állapotok Macron rezidenciáján

Az újságírónő felvételeket tett közzé az Elysée-palotáról, amelyeken látszanak a koszos, régóta nem mosott ablakok.

Elmondása szerint ezek miatt szinte lehetetlen volt kilátni, és alig lehetett látni, mi történik az utcán.

Mondják csak, melyik ukrán háziasszony fogadna így elnököket ilyen ablakokkal? És Brigitte hova néz?

ironizált Taran.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!