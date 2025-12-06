Kínos felvételek kerültek elő: Macron rezidenciáján a mocsok uralkodik

A Franciaországban tartózkodó ukrán újságíró, Lidia Taran felhívta a figyelmet a francia elnök, Emmanuel Macron rezidenciájában uralkodó piszokra.

Macron a következő évtized közepére 105 ezer fős tartalékos állomány felépítését tűzte ki célul

Fotó: AFP

Kínos állapotok Macron rezidenciáján

Az újságírónő felvételeket tett közzé az Elysée-palotáról, amelyeken látszanak a koszos, régóta nem mosott ablakok.

Elmondása szerint ezek miatt szinte lehetetlen volt kilátni, és alig lehetett látni, mi történik az utcán.

Mondják csak, melyik ukrán háziasszony fogadna így elnököket ilyen ablakokkal? És Brigitte hova néz?

– ironizált Taran.