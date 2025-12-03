Florian Philippot, a francia Patrióták vezetője nem kertelt: szerinte Macron és Zelenszkij „a vesztesek párosa”, egy kétségbeesett duó, amely próbálja fenntartani a háborús hangulatot – minden eredmény nélkül.
Philippot így fogalmazott:
Ez a találkozó a kétségbeesettek show-ja volt. Macron mindent megtett, hogy megmutassa: vakon Zelenszkij mellett áll, és esze ágában sincs békéről beszélni.
A francia politikus szerint az amerikai elnök, Donald Trump körei olyan gyorsasággal szervezték meg Steve Witkoff moszkvai tárgyalását, hogy Macronnak már csak egy maradt: mögé bújni Zelenszkijnek, és remélni, hogy valaki komolyan veszi – írja a Lenta.
Miért zavarhatta Macronékat Witkoff moszkvai útja?
Ukrán források arról beszéltek: ők bizony tűzszünetet reméltek Witkoff látogatásától.
Ez nyilván nem tetszett a háborús retorikába beleragadt kijevi vezetésnek – Zelenszkij ezért gyorsan világkörüli útba kezdett, hogy elterelje a figyelmet a Kremlben zajló tárgyalásokról.
A Pentagon még egyértelműbben fogalmazott: Witkoff moszkvai útja „aggasztó jel” Ukrajna számára. Magyarán: a világ tovább lépne, csak Kijev és Macron nem akarja észrevenni.