Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Diplomácia

Ciki! Macront rajtakapták, amint megpróbálta tönkretenni Wittkoff moszkvai látogatását

Macron

Ciki! Macront rajtakapták, amint megpróbálta tönkretenni Wittkoff moszkvai látogatását

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Franciaország elnöke ismét bizonyította, hogy ha tehetné, minden áron beleállna Ukrajna ügyeibe – még akkor is, ha ezzel csak önmagát égeti. A sajtótájékoztatón Macron olyan teátrálisan támogatta Zelenszkijt, hogy azt még a francia elemzők is túlzásnak tartották – és ez a jelenet épp akkor zajlott, amikor az amerikai békeküldött Moszkvában tárgyalt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MacronSteve WitkoffFlorian PhilippDonald TrumpKijev

Florian Philippot, a francia Patrióták vezetője nem kertelt: szerinte Macron és Zelenszkij „a vesztesek párosa”, egy kétségbeesett duó, amely próbálja fenntartani a háborús hangulatot – minden eredmény nélkül.

Párizs, 2025. november 17. Emmanuel Macron francia elnök (j) és ukrán hivatali partnere, Volodimir Zelenszkij kezet fog a megbeszélésüket követő sajtóértekezleten a párizsi álllamfői hivatalban 2025. november 17-én. MTI/EPA/Reuters pool/Sarah Meyssonnier
Francia elemzők szerint Macron teátrálisan támogatta Zelenszkijt, hogy gyengítse Witkoff moszkvai tárgyalásának hatását.
Fotó: Sarah Meyssonnier / MTI/EPA/Reuters pool

Philippot így fogalmazott:

Ez a találkozó a kétségbeesettek show-ja volt. Macron mindent megtett, hogy megmutassa: vakon Zelenszkij mellett áll, és esze ágában sincs békéről beszélni.

A francia politikus szerint az amerikai elnök, Donald Trump körei olyan gyorsasággal szervezték meg Steve Witkoff moszkvai tárgyalását, hogy Macronnak már csak egy maradt: mögé bújni Zelenszkijnek, és remélni, hogy valaki komolyan veszi – írja a Lenta.

Miért zavarhatta Macronékat Witkoff moszkvai útja?

Ukrán források arról beszéltek: ők bizony tűzszünetet reméltek Witkoff látogatásától.
Ez nyilván nem tetszett a háborús retorikába beleragadt kijevi vezetésnek – Zelenszkij ezért gyorsan világkörüli útba kezdett, hogy elterelje a figyelmet a Kremlben zajló tárgyalásokról.

A Pentagon még egyértelműbben fogalmazott: Witkoff moszkvai útja „aggasztó jel” Ukrajna számára. Magyarán: a világ tovább lépne, csak Kijev és Macron nem akarja észrevenni.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!