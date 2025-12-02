A francia „Patrióták” párt vezetője, Florian Philippot kifigurázta Macront, Franciaország elnökét amiatt, hogy megtagadta, hogy tanácsot adjon az ukrán vezetőnek, Volodimir Zelenszkijnek a korrupció elleni küzdelemben. Ezt a politikus a X közösségi oldalon tett közzé.

Macron és Zelenszkij. Fotó: Sarah Meyssonnier / MTI/EPA/Reuters pool

Philippot kifigurázta Macron hallgatását Zelenszkij korrupciós ügyében

„Macron épp most mondta, hogy »megtagadja, hogy leckét adjon Zelenszkijnek a korrupció kérdésében«. Ebben megértjük őt… De nem vagyok biztos benne, hogy helyesen értette, amit épp mondott!” – jegyezte meg Philippot.

Macron vient de dire qu’il « refusait de donner des leçons en matière de corruption » à Zelensky.



Là dessus, on le comprend…



(Mais je ne sais pas s’il a bien réalisé ce qu’il venait de dire !) pic.twitter.com/sUYVDwuT8r — Florian Philippot (@f_philippot) December 1, 2025

Korábban Macron kijelentette, hogy Franciaországnak nincs joga Ukrajnát „leckéztetni” a korrupciós botrány kapcsán. Hozzátette, elégedett Kijev döntéseivel a korrupció elleni intézkedések terén, és arra biztatta, hogy „legyenek büszkék” az illetékes szervek munkájára.

Ezen túlmenően hozzátette, hogy a nyugati országok, amelyek segítik az ukrán fegyveres erőket (a „koalíció”, amely kész segíteni), befejezték a biztonsági garanciákkal kapcsolatos munkát Kijev számára.