Florian Philipp

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
A francia politikus, Florian Philippot élesen kritizálta Emmanuel Macront amiatt, hogy az ukrán korrupciós ügyek kapcsán nem kíván tanácsot adni Volodimir Zelenszkijnek.
A francia „Patrióták” párt vezetője, Florian Philippot kifigurázta Macront, Franciaország elnökét amiatt, hogy megtagadta, hogy tanácsot adjon az ukrán vezetőnek, Volodimir Zelenszkijnek a korrupció elleni küzdelemben. Ezt a politikus a X közösségi oldalon tett közzé.

Macron és Zelenszkij. Fotó: Sarah Meyssonnier / MTI/EPA/Reuters pool

„Macron épp most mondta, hogy »megtagadja, hogy leckét adjon Zelenszkijnek a korrupció kérdésében«. Ebben megértjük őt… De nem vagyok biztos benne, hogy helyesen értette, amit épp mondott!” – jegyezte meg Philippot.

Korábban Macron kijelentette, hogy Franciaországnak nincs joga Ukrajnát „leckéztetni” a korrupciós botrány kapcsán. Hozzátette, elégedett Kijev döntéseivel a korrupció elleni intézkedések terén, és arra biztatta, hogy „legyenek büszkék” az illetékes szervek munkájára.

Ezen túlmenően hozzátette, hogy a nyugati országok, amelyek segítik az ukrán fegyveres erőket (a „koalíció”, amely kész segíteni), befejezték a biztonsági garanciákkal kapcsolatos munkát Kijev számára.

 

