Az Amazon-futár jött, látott és vitte a macskát – videó

Szokatlan fordulatot vett egy csomagkiszállítás Kaliforniában: a ház tulajdonosa szerint a futár ellopta a macskát. Az Amazon dolgozójáról készült videó, amelyen megfogja a macska nyakát és egyszerűen felemeli, sokkolta a közvéleményt – számol be a New York Post.

Szokatlan módon tűnt el a macska a kaliforniai ház udvaráról – Fotó: Unsplash

A csomag megérkezett, a macska eltűnt: hogyan történt a lopás?

Diane Huff-Medina elmondása szerint a Piper nevű cicáját a futár a nyakánál fogva emelte fel röviddel azután, hogy otthonuk előtt lerakta a csomagot. A felvételen jól látszik az Amazon-mellényt viselő dolgozó mozdulata, ami miatt a nő többször is újranézte a videót, mert egyszerűen nem akarta elhinni, mit látott. Az Amazon már azonosította az alkalmazottat, de eddig nem sikerült kapcsolatba lépni vele. Huff-Medina a Lakewood Megyei Rendőrséghez fordult, ám a hatóság tájékoztatása szerint akár hetekbe is telhet, mire valaki érdemben foglalkozik az üggyel.

