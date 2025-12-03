Cicatézis: minél férfibb a gazdi, annál hangosabb a fogadtatás

Évtizedek óta sztereotípiák övezik a macska–gazdi kapcsolatokat, különösen az úgynevezett „macskás nő” popkulturális ábrázolások miatt. A friss vizsgálatok azonban új megvilágításba helyezik, miként kommunikál egy macska a gazdájával. A kutatók 31 otthonban figyelték meg a visszaérkező gazdik fogadásának első perceit, és arra jutottak, hogy a cicák jóval több hangadással – nyávogással, dorombolással, csipogással – reagálnak, ha egy férfi ér haza. A jelenség mögött egyszerű, de annál érdekesebb magyarázat áll – írja a DailyMail.
A macska kommunikációja: miért más a férfi gazdi fogadtatása?
A törökországi Ankara Egyetem kutatói rögzítették a gazdik hazaérkezésének pillanatait, majd több száz felvételt elemeztek. Az eredmény egyértelmű volt:
férfi gazdáknál átlagosan 4,3 „meow” hangzott el az első 100 másodpercben, nőknél viszont csupán 1,8.
A szakértők szerint a különbség oka az, hogy a férfi gazdik általában kevésbé reagálnak azonnal a cicák finom jelzéseire. A cicák ezért hangosabb, feltűnőbb kommunikációval próbálják felhívni magukra a figyelmet.
Macska üdvözlési rituálék – több mint ételvárás
A vizsgálatokból kiderült, hogy a cicák nem csupán táplálék miatt rohannak gazdijukhoz. A kutatók megfigyeltek több jellegzetes üdvözlési viselkedést is:
- faroktartás és lassú közelítés
- allorubbing: a macska fejét vagy oldalát gazdájához dörgöli
- dorombolás és csipogó hangok
A kutatók szerint ezek a gesztusok inkább a megkönnyebbülés és öröm jelei, nem pedig ételmotiváció. A macska tehát valóban boldog lehet attól, hogy gazdája hazaért.
A macska kommunikációja jóval összetettebb, mint hinné
A cikk szerint az emberek többsége még mindig nehezen értelmezi a cicák jelzéseit. Egy másik tanulmány megállapította, hogy sokan nem tudnak különbséget tenni a játékos és a stresszes macskaviselkedés között.
Sőt:
a macskáknak közel 300 különböző arckifejezésük lehet, ebből 126 barátságos, és 102 elutasító vagy agresszív.
A békésen hunyorító tekintet például szeretetet jelez, míg a lapított fülek és szűk pupillák egyértelmű feszültséget mutatnak – még akkor is, ha a gazdi ezt nem mindig ismeri fel.
Macska és gazdi: személyre szabott kommunikáció
A kutatók összegzése szerint a macskák egyénre szabottan kommunikálnak: figyelik, gazdájuk mire hogyan reagál, és ehhez igazítják hangjukat, testjelzéseiket és közeledési módjukat.
Ha tehát egy cica hangos nyávogással fogadja, az valójában azt jelentheti:
Örülök, hogy hazajött!
Kapcsolódó cikkeink:
A téli hónapok közeledtével egyre fontosabbá válik a háziállatok megfelelő védelme a hideg ellen. A cica számára is elengedhetetlen a szélvédett, száraz és meleg búvóhely kialakítása.
Sok ember szerint a cicák titokzatosak és nehezen kiismerhetők. A macska gyakran tűnik közömbösnek, pedig viselkedése mögött mindig van jelentés.