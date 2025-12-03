Cicatézis: minél férfibb a gazdi, annál hangosabb a fogadtatás

Évtizedek óta sztereotípiák övezik a macska–gazdi kapcsolatokat, különösen az úgynevezett „macskás nő” popkulturális ábrázolások miatt. A friss vizsgálatok azonban új megvilágításba helyezik, miként kommunikál egy macska a gazdájával. A kutatók 31 otthonban figyelték meg a visszaérkező gazdik fogadásának első perceit, és arra jutottak, hogy a cicák jóval több hangadással – nyávogással, dorombolással, csipogással – reagálnak, ha egy férfi ér haza. A jelenség mögött egyszerű, de annál érdekesebb magyarázat áll – írja a DailyMail.

Macska bizonyítja, hogy nem közömbös: férfi gazdákat szólítja meg hangosabban

Fotó: Unsplash

A macska kommunikációja: miért más a férfi gazdi fogadtatása?

A törökországi Ankara Egyetem kutatói rögzítették a gazdik hazaérkezésének pillanatait, majd több száz felvételt elemeztek. Az eredmény egyértelmű volt:

férfi gazdáknál átlagosan 4,3 „meow” hangzott el az első 100 másodpercben, nőknél viszont csupán 1,8.

A szakértők szerint a különbség oka az, hogy a férfi gazdik általában kevésbé reagálnak azonnal a cicák finom jelzéseire. A cicák ezért hangosabb, feltűnőbb kommunikációval próbálják felhívni magukra a figyelmet.

Macska üdvözlési rituálék – több mint ételvárás

A vizsgálatokból kiderült, hogy a cicák nem csupán táplálék miatt rohannak gazdijukhoz. A kutatók megfigyeltek több jellegzetes üdvözlési viselkedést is:

faroktartás és lassú közelítés

allorubbing : a macska fejét vagy oldalát gazdájához dörgöli

dorombolás és csipogó hangok

A kutatók szerint ezek a gesztusok inkább a megkönnyebbülés és öröm jelei, nem pedig ételmotiváció. A macska tehát valóban boldog lehet attól, hogy gazdája hazaért.

A macska kommunikációja jóval összetettebb, mint hinné

A cikk szerint az emberek többsége még mindig nehezen értelmezi a cicák jelzéseit. Egy másik tanulmány megállapította, hogy sokan nem tudnak különbséget tenni a játékos és a stresszes macskaviselkedés között.

Sőt:

a macskáknak közel 300 különböző arckifejezésük lehet, ebből 126 barátságos, és 102 elutasító vagy agresszív.

A békésen hunyorító tekintet például szeretetet jelez, míg a lapított fülek és szűk pupillák egyértelmű feszültséget mutatnak – még akkor is, ha a gazdi ezt nem mindig ismeri fel.