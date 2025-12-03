Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket – Orbán Viktor reagált

Olvasta?

Fordulat a béketárgyaláson: Putyin ebből a három pontból soha nem enged

cica

Cicatézis: minél férfibb a gazdi, annál hangosabb a fogadtatás

53 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új kutatás döntötte meg a közkeletű hiedelmet a macskák viselkedéséről. A tanulmány szerint ugyanis a macska jóval hangosabban üdvözli a férfi gazdákat, mint a nőket – és ennek meglepő oka van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
cicamacskagazdikommunikációháziállat

Évtizedek óta sztereotípiák övezik a macska–gazdi kapcsolatokat, különösen az úgynevezett „macskás nő” popkulturális ábrázolások miatt. A friss vizsgálatok azonban új megvilágításba helyezik, miként kommunikál egy macska a gazdájával. A kutatók 31 otthonban figyelték meg a visszaérkező gazdik fogadásának első perceit, és arra jutottak, hogy a cicák jóval több hangadással – nyávogással, dorombolással, csipogással – reagálnak, ha egy férfi ér haza. A jelenség mögött egyszerű, de annál érdekesebb magyarázat áll – írja a DailyMail

macska
Macska bizonyítja, hogy nem közömbös: férfi gazdákat szólítja meg hangosabban
Fotó: Unsplash

A macska kommunikációja: miért más a férfi gazdi fogadtatása?

A törökországi Ankara Egyetem kutatói rögzítették a gazdik hazaérkezésének pillanatait, majd több száz felvételt elemeztek. Az eredmény egyértelmű volt:

férfi gazdáknál átlagosan 4,3 „meow” hangzott el az első 100 másodpercben, nőknél viszont csupán 1,8.

A szakértők szerint a különbség oka az, hogy a férfi gazdik általában kevésbé reagálnak azonnal a cicák finom jelzéseire. A cicák ezért hangosabb, feltűnőbb kommunikációval próbálják felhívni magukra a figyelmet.

Macska üdvözlési rituálék – több mint ételvárás

A vizsgálatokból kiderült, hogy a cicák nem csupán táplálék miatt rohannak gazdijukhoz. A kutatók megfigyeltek több jellegzetes üdvözlési viselkedést is:

  • faroktartás és lassú közelítés
  • allorubbing: a macska fejét vagy oldalát gazdájához dörgöli
  • dorombolás és csipogó hangok

A kutatók szerint ezek a gesztusok inkább a megkönnyebbülés és öröm jelei, nem pedig ételmotiváció. A macska tehát valóban boldog lehet attól, hogy gazdája hazaért.

A macska kommunikációja jóval összetettebb, mint hinné

A cikk szerint az emberek többsége még mindig nehezen értelmezi a cicák jelzéseit. Egy másik tanulmány megállapította, hogy sokan nem tudnak különbséget tenni a játékos és a stresszes macskaviselkedés között.
Sőt:

a macskáknak közel 300 különböző arckifejezésük lehet, ebből 126 barátságos, és 102 elutasító vagy agresszív.

A békésen hunyorító tekintet például szeretetet jelez, míg a lapított fülek és szűk pupillák egyértelmű feszültséget mutatnak – még akkor is, ha a gazdi ezt nem mindig ismeri fel.

Macska és gazdi: személyre szabott kommunikáció

A kutatók összegzése szerint a macskák egyénre szabottan kommunikálnak: figyelik, gazdájuk mire hogyan reagál, és ehhez igazítják hangjukat, testjelzéseiket és közeledési módjukat.
Ha tehát egy cica hangos nyávogással fogadja, az valójában azt jelentheti:

Örülök, hogy hazajött!

Kapcsolódó cikkeink:

A téli hónapok közeledtével egyre fontosabbá válik a háziállatok megfelelő védelme a hideg ellen. A cica számára is elengedhetetlen a szélvédett, száraz és meleg búvóhely kialakítása.

Sok ember szerint a cicák titokzatosak és nehezen kiismerhetők. A macska gyakran tűnik közömbösnek, pedig viselkedése mögött mindig van jelentés.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!