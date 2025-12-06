30 másodperces karácsonyi kihívás: Ön látja a képen a rejtőzködő macskát?

Sokan próbálkoztak, de gyorsan feladták, másokat pedig teljesen elvarázsoltak a fények és a gyönyörű díszek. Ám akiknek sikerült a dekoráció mögé látniuk, végül felfedezték a macskát – állítja a Daily Mail.

Egy macska bújt meg a díszletek között.

Fotó: Reddit/Daily Mail

Ön megtalálja a macskát a képen? Tesztelje magát!

Több kommentelő viccelődött, hogy egyáltalán nem talált macskát — vagy épp azt állította, nincs is a képen.

Nincs is macska a képen. Bizonyíték rá, hogy a fa még áll

– tréfálkozott egyikük.

Átverés, nincs itt macska

– írta egy másik.

Mások viszont pillanatok alatt megoldották a feladatot. Ha nem találta volna meg, KATT a következő oldalra és mutatjuk!