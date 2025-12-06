30 másodperces karácsonyi kihívás: Ön látja a képen a rejtőzködő macskát?

Egy ünnepi fotó egy karácsonyfáról igazi optikai illúzióvá vált az interneten. Egy gazdi arra kérte a Reddit felhasználóit, hogy találják meg az ünnepi csillogás és díszek között a képen rejtőzködő macskát.
Sokan próbálkoztak, de gyorsan feladták, másokat pedig teljesen elvarázsoltak a fények és a gyönyörű díszek. Ám akiknek sikerült a dekoráció mögé látniuk, végül felfedezték a macskát – állítja a Daily Mail.
Ön megtalálja a macskát a képen? Tesztelje magát!
Több kommentelő viccelődött, hogy egyáltalán nem talált macskát — vagy épp azt állította, nincs is a képen.
Nincs is macska a képen. Bizonyíték rá, hogy a fa még áll
– tréfálkozott egyikük.
Átverés, nincs itt macska
– írta egy másik.
Mások viszont pillanatok alatt megoldották a feladatot. Ha nem találta volna meg, KATT a következő oldalra és mutatjuk!
