30 másodperces karácsonyi kihívás: Ön látja a képen a rejtőzködő macskát?

Egy ünnepi fotó egy karácsonyfáról igazi optikai illúzióvá vált az interneten. Egy gazdi arra kérte a Reddit felhasználóit, hogy találják meg az ünnepi csillogás és díszek között a képen rejtőzködő macskát.
Sokan próbálkoztak, de gyorsan feladták, másokat pedig teljesen elvarázsoltak a fények és a gyönyörű díszek. Ám akiknek sikerült a dekoráció mögé látniuk, végül felfedezték a macskát állítja a Daily Mail.

Egy macska bújt meg a díszletek között.
Fotó: Reddit/Daily Mail

 

Ön megtalálja a macskát a képen? Tesztelje magát!

Több kommentelő viccelődött, hogy egyáltalán nem talált macskát — vagy épp azt állította, nincs is a képen.

Nincs is macska a képen. Bizonyíték rá, hogy a fa még áll

tréfálkozott egyikük.

Átverés, nincs itt macska

írta egy másik.

Mások viszont pillanatok alatt megoldották a feladatot. Ha nem találta volna meg, KATT a következő oldalra és mutatjuk!

