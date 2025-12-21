Karácsonyi csoda: 443 nap után került elő a hurrikánban eltűnt macska

A Gabby névre hallgató macska akkor tűnt el, amikor a Helene hurrikán 2024 szeptemberében végigsöpört az Egyesült Államok délkeleti részén. A vihar óriási pusztítást végzett, több mint 250 ember életét követelte, Észak-Karolinában volt a legtöbb halálos áldozat. A család kedvence a káoszban tűnt el – és 443 hosszú napon át senki sem tudta, él-e még egyáltalán, számolt be a New York Post.

Karácsonyi csoda: 443 nap után lett meg az eltűnt macska

Fotó: Unsplash

Menhelyen kötött ki az eltűnt macska

A fordulat idén decemberben következett be: egy kóbor macskát vittek be az Avery Humane Society menhelyére Észak-Karolinában. A dolgozók rutinszerűen ellenőrizték az állatot – és ekkor jött a megdöbbentő felismerés: mikrochip volt benne.

Egy kis utánajárás után kiderült, hogy a cica több mint egy éve eltűnt, közvetlenül a hurrikán után. A menhely Facebook-oldalán így számolt be a történetről:

Tegnap egy édes cicát hoztak be hozzánk kóbor állatként. Amikor leolvastuk a mikrochipjét, rájöttünk, hogy a Helene hurrikán óta eltűnt – 443 napja. Ma végre hazatérhetett a családjához.

A megható újraegyesülés híre pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát. A kommentelők nem titkolták érzelmeiket, csak úgy záporoztak a kedves hozzászólások: „Nem én sírok, te sírsz!”, „Ez igazi karácsonyi csoda.”, „Boldog könnyek, végre egy jó hír.”

Sokan „tökéletes befejezésnek” és „szívmelengető történetnek” nevezték Gabby hazatérését.

Egy apró chip mentette meg az állatot

A menhely a történetet arra használta fel, hogy felhívja a figyelmet a mikrochipek fontosságára. Mint írták:

Egy ilyen apró lépés jelentheti a különbséget a szívfájdalom és a boldog újraegyesülés között.

Gabby története az élő bizonyíték erre.

