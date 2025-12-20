Hírlevél
Putyin egy mondattal leplezte le Zelenszkij hazugságait – kutyaszorítóban az ukrán elnök

madárinfluenza

Mutatjuk, mi történne, ha a madárinfluenza emberről emberre terjedne

Indiai kutatók figyelmeztetnek, hogy a madárinfluenza vírus komoly veszélyt jelenthet, ha tartósan képessé válik az emberről emberre terjedésre. A H5N1 esetében a gyors felismerés és az azonnali beavatkozás kulcsfontosságú lehet.
A madárinfluenza vírus évtizedek óta jelen van Dél- és Délkelet-Ázsiában. A H5N1 törzs már közel ezer emberi fertőzést okozott világszerte, és a megbetegedésekhez magas halálozási arány társult. Bár az emberi esetek száma továbbra is alacsony, a kutatók szerint a vírus terjedése és folyamatos mutációja növeli a kockázatot.

madárinfluenza vírus, h5n1
Számítógépes szimulációk szerint világméretű járvány fenyegethet, ha a madárinfluenza vírus emberről emberre is képes lenne terjedni (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Madárinfluenza vírus: a H5N1 kockázata

A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a vírus akkor válhat igazán veszélyessé, ha stabilan emberre terjedő vírussá alakul. Egy indiai kutatócsoport számítógépes modellezéssel vizsgálta, hogyan alakulhatna ki egy emberi járvány. A modell szerint a fertőzés kezdetben észrevétlen maradhat, egyetlen fertőzött madárról emberre történő átterjedéssel.

A valódi veszély akkor jelenik meg, amikor beindul az emberről emberre történő fertőzés, amely már globális egészségügyi kockázattá válhat.

Close-up view of a pharmacist s hand holding a pre-filled syringe of flu vaccine before injection in a pharmacy in Pau, France, on December 8, 2025. The image highlights the hands and the needle, with the mention of the flu vaccine. It illustrates the problem of the virulent seasonal flu epidemic and the potential shortage of the medication or the vaccination campaign against the winter virus. Vue rapprochee d une main de pharmacienne tenant une seringue preremplie de vaccin contre la grippe avant l injection dans une pharmacie a Pau en France le 8 Decembre 2025. L image met en avant les mains et l aiguille avec mention relative au vaccin antigrippal. Elle illustre la problematique de l epidemie saisonniere virulente de la grippe ainsi que la potentielle penurie du medicament ou de la campagne de vaccination contre le virus hivernal. (Photo by Quentin Top / Hans Lucas via AFP)
Ha emberről emberre terjedene a H5N1, akkor csak szigorú intézkedések segítenének (illusztráció)
Fotó: QUENTIN TOP / Hans Lucas

Szűk időablak a járvány megfékezésére

A kutatás szerint rendkívül szűk az az időszak, amikor még hatékonyan megállítható a terjedés. Ha már két emberi fertőzésnél karantén alá helyezik az érintett háztartásokat, a járvány jó eséllyel megfékezhető. Tíz esetnél azonban a vírus szinte biztosan eljut a szélesebb közösségbe.

Az állatok gyors leölése csak az emberi fertőzések megjelenése előtt hatékony. Később már kizárólag szigorú intézkedések segíthetnek.

Legfontosabb a vírusok, fertőzések gyors felismerése (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Emberre is veszélyes madárinfluenza

A kutatás legfontosabb üzenete, hogy az emberre is veszélyes madárinfluenza esetében a gyors felismerés és az azonnali beavatkozás döntő jelentőségű. A szakértők szerint így terjed a madárinfluenza az emberre: kezdetben ritka átterjedésekkel, majd egy kritikus pont után gyorsuló fertőzési lánccal. A kutatásról beszámolt a BBC is.

