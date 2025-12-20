Mutatjuk, mi történne, ha a madárinfluenza emberről emberre terjedne

A madárinfluenza vírus évtizedek óta jelen van Dél- és Délkelet-Ázsiában. A H5N1 törzs már közel ezer emberi fertőzést okozott világszerte, és a megbetegedésekhez magas halálozási arány társult. Bár az emberi esetek száma továbbra is alacsony, a kutatók szerint a vírus terjedése és folyamatos mutációja növeli a kockázatot.

Számítógépes szimulációk szerint világméretű járvány fenyegethet, ha a madárinfluenza vírus emberről emberre is képes lenne terjedni (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Madárinfluenza vírus: a H5N1 kockázata

A tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a vírus akkor válhat igazán veszélyessé, ha stabilan emberre terjedő vírussá alakul. Egy indiai kutatócsoport számítógépes modellezéssel vizsgálta, hogyan alakulhatna ki egy emberi járvány. A modell szerint a fertőzés kezdetben észrevétlen maradhat, egyetlen fertőzött madárról emberre történő átterjedéssel.

A valódi veszély akkor jelenik meg, amikor beindul az emberről emberre történő fertőzés, amely már globális egészségügyi kockázattá válhat.

Ha emberről emberre terjedene a H5N1, akkor csak szigorú intézkedések segítenének (illusztráció)

Fotó: QUENTIN TOP / Hans Lucas

Szűk időablak a járvány megfékezésére

A kutatás szerint rendkívül szűk az az időszak, amikor még hatékonyan megállítható a terjedés. Ha már két emberi fertőzésnél karantén alá helyezik az érintett háztartásokat, a járvány jó eséllyel megfékezhető. Tíz esetnél azonban a vírus szinte biztosan eljut a szélesebb közösségbe.

Az állatok gyors leölése csak az emberi fertőzések megjelenése előtt hatékony. Később már kizárólag szigorú intézkedések segíthetnek.

Legfontosabb a vírusok, fertőzések gyors felismerése (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Emberre is veszélyes madárinfluenza

A kutatás legfontosabb üzenete, hogy az emberre is veszélyes madárinfluenza esetében a gyors felismerés és az azonnali beavatkozás döntő jelentőségű. A szakértők szerint így terjed a madárinfluenza az emberre: kezdetben ritka átterjedésekkel, majd egy kritikus pont után gyorsuló fertőzési lánccal. A kutatásról beszámolt a BBC is.

Erősödik a járvány! Minden, amit tudni kell a szuperinfluenzáról

Az idei influenzaszezon több európai országban is a vártnál korábban indult, és az esetszámok alakulása olyan mintázatot mutat, amelyre az elmúlt években ritkán volt példa. A szuperinfluenza elnevezés egy olyan, H3N2-eredetű, gyorsan terjedő influenzahullámra utal, amelynek valódi súlyát nem önmagában a tünetek erőssége, hanem a terjedés sebessége, a magas esetszám és az egészségügyi ellátórendszerre gyakorolt nyomás határozza meg.