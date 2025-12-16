Madonna olyat tett, amit már 17 éve nem csinált – fotó

Madonna és volt férje, Guy Ritchie 17 év után először jelentek meg újra együtt nyilvánosan – írja a Bild.

Madonna amerikai énekesnő

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Az énekesnő és a forgatókönyvíró fiuk, Rocco művészeti kiállítására érkezett Londonba.

A büszke szülők Roccóval együtt pózoltak a kiállított művek előtt. A ritka pillanatot azonnal lencsevégre kapták, Madonna és Guy Ritchie ugyanis 2008 óta nem mutatkozott egymás oldalán.

Madonna és Guy Ritchie 2000 és 2008 között alkottak egy párt, a válás utáni gyermekelhelyezési vita azonban beárnyékolta a kapcsolatukat.

Botrány vagy művészet?

Madonna legújabb posztja rövid idő alatt hatalmas visszhangot keltett, hiszen a világsztár egy fűzőből, miniszoknyából és hosszú kesztyűből álló, extrém szexi összeállításban mutatta meg alakját. A képek között olyan felvételek is szerepelnek, amelyeken négykézláb pózol, máshol pedig közeli fotót láthatunk a fenekéről – nem meglepő, hogy a közösségi oldalak pillanatok alatt felrobbantak.

Madonna jegyben jár

Új fejezet kezdődik a popkirálynő életében: Madonna és 29 éves barátja, Akeem Morris titokban eljegyezte egymást ősszel. A pár között 37 év korkülönbség van, de a sztár barátai szerint a kapcsolat igazi szerelmen alapszik, nem csak egy múló kaland.