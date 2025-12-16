Madonna olyat tett, amit már 17 éve nem csinált – fotó

Hírlevél
1 órája
Az énekesnőt ritka pillanatban, volt férje oldalán kapták lencsevégre. Madonna és volt férje, Guy Ritchie fiuk kiállításán mutatkoztak együtt, amire 2008-as válásuk óta nem volt példa.
Madonna és volt férje, Guy Ritchie 17 év után először jelentek meg újra együtt nyilvánosan – írja a Bild

US singer songwriter Madonna arrives for the 2025 Met Gala at the Metropolitan Museum of Art on May 5, 2025, in New York. The Gala raises money for the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute. The 2025 Met Gala is themed "Tailored for You," aligning with the Costume Institutes exhibition, "Superfine: Tailoring Black Style," set to open to the public on May 10. (Photo by Angela WEISS / AFP)
Madonna amerikai énekesnő
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Az énekesnő és a forgatókönyvíró fiuk, Rocco művészeti kiállítására érkezett Londonba. 

A büszke szülők Roccóval együtt pózoltak a kiállított művek előtt. A ritka pillanatot azonnal lencsevégre kapták, Madonna és Guy Ritchie ugyanis 2008 óta nem mutatkozott egymás oldalán. 

Madonna és Guy Ritchie 2000 és 2008 között alkottak egy párt, a válás utáni gyermekelhelyezési vita azonban beárnyékolta a kapcsolatukat. 

Botrány vagy művészet?

Madonna legújabb posztja rövid idő alatt hatalmas visszhangot keltett, hiszen a világsztár egy fűzőből, miniszoknyából és hosszú kesztyűből álló, extrém szexi összeállításban mutatta meg alakját. A képek között olyan felvételek is szerepelnek, amelyeken négykézláb pózol, máshol pedig közeli fotót láthatunk a fenekéről – nem meglepő, hogy a közösségi oldalak pillanatok alatt felrobbantak.

Madonna jegyben jár

Új fejezet kezdődik a popkirálynő életében: Madonna és 29 éves barátja, Akeem Morris titokban eljegyezte egymást ősszel. A pár között 37 év korkülönbség van, de a sztár barátai szerint a kapcsolat igazi szerelmen alapszik, nem csak egy múló kaland.

 

