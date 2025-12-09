Botrány vagy művészet? Madonna olyan pózokba vágta magát, hogy csak nézünk

Madonna legújabb posztja rövid idő alatt hatalmas visszhangot keltett, hiszen a világsztár egy fűzőből, miniszoknyából és hosszú kesztyűből álló, extrém szexi összeállításban mutatta meg alakját. A képek között olyan felvételek is szerepelnek, amelyeken négykézláb pózol, máshol pedig közeli fotót láthatunk a fenekéről – nem meglepő, hogy a közösségi oldalak pillanatok alatt felrobbantak – írja a DailyMail.

A fiatal Madonna (1986.)

Fotó: HANDMADE FILMS / VISTA ORGANISAT / Collection ChristopheL via AFP

Fűző, harisnyatartó, extrém pózok – Madonna szexi fotói

A Like A Prayer ikonikus énekesnője mindig is imádta feszegetni a határokat, és most sem tett másként. A testhezálló fűző, a harisnyatartó és a magas sarkú cipő kombinációja egyszerre volt kihívó és teátrális –

pontosan olyan, amilyen Madonna egész karrierje során volt.

A sorozatban több fotón látható, ahogy a földön pózol, egy másikon egy kanapéra fekve helyezkedik, egészen provokatív módon.

Madonna ikerlányaival is megjelent – családi pillanatok a merész képek között

A dögös fotók mellett meghittebb tartalmakat is posztolt: Madonna ikerlányai, Estere és Stella is feltűnnek az összeállításban. A sztár egy rózsaszín műszőrme kabátban vásárolgat velük, ami kellemes kontrasztot teremt a pikánsabb képekkel.

Madonna Amy Schumer fogyására is reagált

A poszt után Madonna egy másik témában is címlapokra került: hozzászólt Amy Schumer bejegyzéséhez, amelyben a humorista elárulta drasztikus, 50 fontos (kb. 22 kg) fogyásának valódi okát.

Amy elmondta, hogy nem esztétikai célból fogyott, hanem azért, mert egy veszélyes egészségügyi állapotból – Cushing-szindrómából – kellett felépülnie.

Madonna támogató üzenetben reagált:

Miért kellene bocsánatot kérned azért, mert vigyázol magadra? Az embereknek mindig lesz véleményük. Tedd azt, amitől jól érzed magad és egészséges vagy.

