Ezeket az ételeket messziről kerülje, ha magas vérnyomással küzd

A magas vérnyomás ma már a világ egyik leggyakoribb és legveszélyesebb népbetegsége, amely sokáig akár teljesen észrevétlenül károsíthatja a szervezetet. Sokan azonnal gyógyszerekre gondolnak, pedig az étrend és az életmód szerepe legalább ilyen fontos a vérnyomás szabályozásában. De vajon mit érdemes enni, mit jobb kerülni, és melyek azok az élelmiszerek, amelyek tényleg segíthetnek természetes módon csökkenteni a magas vérnyomás értékeit? – teszi fel a kérdést Bild.

A magas vérnyomás kezelésében különösen fontos szerepe van annak, hogy mit eszünk és mit kerüljünk.

Fotó: Unsplash

A magas vérnyomás ellenségei

A túlzott sófogyasztás az egyik legnagyobb ellensége a vérnyomásnak. A magas vérnyomással élők számára a napi maximum 5 gramm só ajánlott – ez körülbelül egy teáskanálnak felel meg. A só egy részét érdemes káliumban gazdag, csökkentett nátriumtartalmú sóval kiváltani.

Az alkohol és a magas vérnyomás veszélyes páros. Nincs olyan mennyiség, ami teljesen biztonságos lenne. A szakértők szerint: férfiaknál maximum 20 gramm alkohol naponta, nőknél 10 gramm a felső határ. Ez körülbelül fél liter sörnek vagy 2 dl bornak felel meg.

A teljes alkoholelhagyás viszont látványosan csökkenti a vérnyomást, és akár 10 évvel meghosszabbíthatja az életet.

Teák, gyümölcslevek, fokhagyma – tényleg csodaszerek?

A zöld tea, a hibiszkusz tea, illetve a gránátalma- és céklalé gyakran szerepel a természetes vérnyomáscsökkentők listáján. Kutatások szerint lehet némi pozitív hatásuk, de egyértelmű bizonyíték nincs.

Ennek ellenére mind egészséges, tápanyagokban gazdag italok, amelyek hasznos részei lehetnek az étrendnek.

A fokhagymáról is sokan hiszik, hogy csökkenti a vérnyomást. Néhány tanulmány valóban mutat ilyen irányú eredményeket, de ez sem teljesen bizonyított.

A káliumban gazdag ételek viszont tényleg segíthetnek: banán, datolya, kiwi, diófélék, krumpli, spenót, bab – ezek mind támogatják a vérnyomás természetes szabályozását.

Változtassunk az életmódunkon

A magas vérnyomás ellen az egyik legjobb étkezési forma a mediterrán étrend, amely sok zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyest, kevés vörös húst, több halat és egészséges zsírokat tartalmaz (olívaolaj, avokádó, olajos magvak).