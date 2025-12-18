Brutális robbanás történt tűzoltás közben

A magnéziumtűz különösen veszélyes, mert az égő fém rendkívül magas hőmérsékleten ég, és vízzel érintkezve kémiai reakcióba lép. Ennek következtében nemcsak hogy nem alszik el a láng, hanem még intenzívebbé válhat, miközben hidrogéngáz szabadul fel, ami tovább fokozza a robbanásveszélyt.

Magnéziumtűz: ez történik, ha vízzel próbálják eloltani

Mi történik valójában egy magnéziumtűz esetén?

A hagyományos tűzoltási módszerek ilyen esetben nem alkalmazhatók.

Amikor a víz a forró magnéziumhoz ér, a reakció során a víz molekulái felbomlanak, az oxigén pedig tovább táplálja az égést.

Ez az oka annak, hogy a víz használata ilyen körülmények között kifejezetten életveszélyes lehet.

Hogyan kezelik a magnéziumtüzet a tűzoltók?

A magnéziumtűz oltására speciális porral oltó anyagokat vagy száraz homokot használnak, amelyek elzárják az égő anyagot az oxigéntől. A tűzoltók szigorú protokoll szerint járnak el, és az ilyen esetek kezelése külön felkészültséget igényel.

A szakemberek hangsúlyozzák:

fémek égése esetén soha nem szabad házilag beavatkozni.

Az ilyen tüzek ritkák, de ipari környezetben, műhelyekben vagy közlekedési baleseteknél előfordulhatnak, ezért fontos tudni, mikor kell azonnal szakértői segítséget hívni.

