Magyar Levente: A magyar gazdaság jövője nem lehet a brüsszeli kudarcok áldozata

Hétfőn Brüsszelben ülésezik az Európai Unió Külügyek Tanácsának kereskedelmi formációja. Az esemény kapcsán Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára egyértelmű üzenetet tett közzé hivatalos Facebook-oldalán.

Magyar Levente Fotó: Facebook / Magyar Levente

„Hétfő hajnal – nincs is jobb, mint Brüsszelben kezdeni a hetet!” – fogalmazott, majd hozzátette:

Irány a Külügyek Tanácsának kereskedelmi formációja, ahol világossá tesszük: a magyar gazdaság jövője nem lehet a Bizottság tárgyalási kudarcainak foglya.

Az államtitkár szerint a magyar kormány határozottan elvárja, hogy az Európai Bizottság végre a tagállamok valós gazdasági érdekei mentén cselekedjen, és életképes vámmegállapodást kössön az Egyesült Államokkal.

„Nem lehetetlen az amerikaiakkal egyezségre jutni – nekünk már egy sor kérdésben sikerült…” – tette hozzá bejegyzésében.

Magyarország számára kiemelten fontos, hogy a nemzeti érdekek érvényesüljenek minden nemzetközi megállapodásban.

A kormány korábban is következetesen ellenezte, hogy a brüsszeli intézmények hibás politikai döntései kockáztassák az ország gazdasági stabilitását és versenyképességét.

A mostani tanácskozás egyik kulcsfontosságú témája éppen az EU–USA közötti kereskedelmi viszony jövője, ahol a magyar delegáció várhatóan ismét határozott nemzeti álláspontot képvisel majd.