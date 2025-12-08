Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
brüsszeli

Magyar Levente: A magyar gazdaság jövője nem lehet a brüsszeli kudarcok áldozata

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Levente külügyi államtitkár közösségi oldalán határozott állásfoglalást tett az EU és az Egyesült Államok közötti vámügyi egyeztetésekről. A politikus szerint a magyar gazdaság nem válhat a Bizottság tárgyalási kudarcainak foglyává, ezért elvárja, hogy Brüsszel a tagállamok érdekeit képviselje Washingtonnal szemben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
brüsszelikudarcállamtitkárgazdaságMagyar Levente

Hétfőn Brüsszelben ülésezik az Európai Unió Külügyek Tanácsának kereskedelmi formációja. Az esemény kapcsán Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára egyértelmű üzenetet tett közzé hivatalos Facebook-oldalán.

Magyar Levente Fotó: Facebook / Magyar Levente

„Hétfő hajnal – nincs is jobb, mint Brüsszelben kezdeni a hetet!” – fogalmazott, majd hozzátette:

Irány a Külügyek Tanácsának kereskedelmi formációja, ahol világossá tesszük: a magyar gazdaság jövője nem lehet a Bizottság tárgyalási kudarcainak foglya.

Az államtitkár szerint a magyar kormány határozottan elvárja, hogy az Európai Bizottság végre a tagállamok valós gazdasági érdekei mentén cselekedjen, és életképes vámmegállapodást kössön az Egyesült Államokkal.

„Nem lehetetlen az amerikaiakkal egyezségre jutni – nekünk már egy sor kérdésben sikerült…” – tette hozzá bejegyzésében.

Magyarország számára kiemelten fontos, hogy a nemzeti érdekek érvényesüljenek minden nemzetközi megállapodásban.

 A kormány korábban is következetesen ellenezte, hogy a brüsszeli intézmények hibás politikai döntései kockáztassák az ország gazdasági stabilitását és versenyképességét.

A mostani tanácskozás egyik kulcsfontosságú témája éppen az EU–USA közötti kereskedelmi viszony jövője, ahol a magyar delegáció várhatóan ismét határozott nemzeti álláspontot képvisel majd.

Kapu Tibor visszatér a világűrből – ez történik lépésről lépésre
Aranyérmes versenyzők Bajnokok Ligája volt Esztergomban
Megtörte a csendet: meglepő őszinteséggel vallott a Tankcsapda zenésze

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!