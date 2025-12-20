Késsel hadonászó majom tartott rettegésben egy várost

Az állat napokon át uralta a környéket Vicosában, Brazília keleti részén. A lakók szerint embereket harapott meg, házakba tört be, konyhákat fosztott ki, sőt áramszüneteket is okozott, miután megrongálta az elektromos vezetékeket. Az őrjöngő majomról olyan felvétel is készült, ahogy segít megszöktetni egy kalitkába zárt madarat: a ketrecet a falhoz vágta, majd szabadon engedte „szárnyas társát”, számolt be a különös esetről a Sun.

Az őrjöngő majom kirabolt egy csomó házat, rettegésben tartott egy várost

A hatóságok vetettek véget a majom rémuralmának

A hatóságok többször próbálták elfogni, de a ravasz állat rendre kicsúszott a rendőrök és tűzoltók kezei közül. Végül december 16-án a lakók segítségével sikerült sarokba szorítani, majd a katonai rendészet „letartóztatta”. A videón a majom csendben ül egy ketrecben, a rendőrautó platóján – mintha pontosan tudná, hogy vége a rémuralmának.

A szakértők szerint az eset nem véletlen. Egy helyi biológus arra figyelmeztetett: az urbanizáció és az illegális állatkereskedelem miatt a vadállatok egyre gyakrabban merészkednek emberek közé, ami komoly veszélyeket rejt.

Nem szabad kapcsolatba lépni velük, betegségeket terjeszthetnek

– hangsúlyozta.

A majomterrort különösen hátborzongatóvá teszi, hogy nem elszigetelt esetről van szó: Thaiföldön nemrég egy idős férfit harapott halálra egy agresszív makákó, Indiában pedig egy csecsemő vesztette életét egy majomtámadás során.

