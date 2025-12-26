Manfred Weber már nem titkolózik: német katonákat küldene Ukrajnába harcolni

Az Európai Néppárt (EVP) vezetője, Manfred Weber (CSU) a német katonák európai zászló alatt történő bevetése mellett érvelt Ukrajnában.

Manfred Weber és Ursula von der Leyen Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Manfred Weber szerint Németország nem maradhat ki

„Azt szeretném, ha a katonáink az európai zászlóval a uniformison együttműködve biztosítanák a békét ukrán barátainkkal” – nyilatkozta a Funke-Zeitungen ünnepi kiadásainak. Weber szerint, ha európai csapatokról beszélünk, „Németországnak nem szabad kimaradnia”.

Hozzátette, hogy nem megoldás, ha Donald Trump amerikai katonákkal „egyedül biztosítaná a békét”. Európának felelősséget kell vállalnia Ukrajna biztonságáért. Ugyanakkor a Kreml vezetője, Vlagyimir Putyin „nem a béke útján jár” – fogalmazott Weber. „Putyin az orrunknál fogva vezet minket. Ma is a Kremlben ül, és élvezi, ahogy a Nyugat vitatkozik és megoszlik.”