Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat a béketerv kapcsán, olyasmi derült ki, ami mindent megváltoztathat

Olvasta?

Forradalom a Gmail-bejelentkezésnél – ezt nem árt tudni

weber

Manfred Weber már nem titkolózik: német katonákat küldene Ukrajnába harcolni

53 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője kijelentette, hogy Németországnak részt kell vállalnia az európai békefenntartásban Ukrajnában, katonákkal, akik az európai zászló alatt harcolnának az ukránok oldalán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
webereurópai néppártnémetország

Az Európai Néppárt (EVP) vezetője, Manfred Weber (CSU) a német katonák európai zászló alatt történő bevetése mellett érvelt Ukrajnában.

European Commission President Ursula von der Leyen (R) speaks with EPP President Manfred Weber (L) prior to a debate on the conclusions of the European Council meeting of December 19, 2024, as part of a plenary session at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on January 22, 2025. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Manfred Weber és Ursula von der Leyen Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Manfred Weber szerint Németország nem maradhat ki

„Azt szeretném, ha a katonáink az európai zászlóval a uniformison együttműködve biztosítanák a békét ukrán barátainkkal” – nyilatkozta a Funke-Zeitungen ünnepi kiadásainak. Weber szerint, ha európai csapatokról beszélünk, „Németországnak nem szabad kimaradnia”.

Hozzátette, hogy nem megoldás, ha Donald Trump amerikai katonákkal „egyedül biztosítaná a békét”. Európának felelősséget kell vállalnia Ukrajna biztonságáért. Ugyanakkor a Kreml vezetője, Vlagyimir Putyin „nem a béke útján jár” – fogalmazott Weber. „Putyin az orrunknál fogva vezet minket. Ma is a Kremlben ül, és élvezi, ahogy a Nyugat vitatkozik és megoszlik.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!