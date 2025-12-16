Alig hittek a szemüknek, ritka állatfajt kaptak lencsevégre – videó

Pusztai macskacsaládot, ismertebb nevén manulokat kaptak lencsevégre egy autópályán. A ritka állatfaj érdeklődve sétált az úttesten a teljes forgalmat feltartva. Az autósok azonnal félrehúzódtak, a ritka állatot pedig videóra vették.

Manulcsalád tévedt egy autópályára

Érdeklődve nézelődött a manulcsalád az úttest szélén:

They meet a family of Pallas's cats on the highway

pic.twitter.com/1OVunc2Sp4 — Science girl (@sciencegirl) December 15, 2025

