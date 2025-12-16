Alig hittek a szemüknek, ritka állatfajt kaptak lencsevégre – videó

Hírlevél
Ritka állatfajt, manulokat kaptak lencsevégre egy autópályán. A pusztai macska néven is ismert ragadozó rendkívül ritka, a manulcsaládot egy autópályán észlelték az autósok, akik azonnal félrehúzódtak az állatok védelme érdekében.
Pusztai macskacsaládot, ismertebb nevén manulokat kaptak lencsevégre egy autópályán. A ritka állatfaj érdeklődve sétált az úttesten a teljes forgalmat feltartva. Az autósok azonnal félrehúzódtak, a ritka állatot pedig videóra vették.

Manulcsalád téved egy autópályára
Manulcsalád tévedt egy autópályára

Érdeklődve nézelődött a manulcsalád az úttest szélén:

