Alig hittek a szemüknek, ritka állatfajt kaptak lencsevégre – videó

Pusztai macskacsaládot, ismertebb nevén manulokat kaptak lencsevégre egy autópályán. A ritka állatfaj érdeklődve sétált az úttesten a teljes forgalmat feltartva. Az autósok azonnal félrehúzódtak, a ritka állatot pedig videóra vették.
Érdeklődve nézelődött a manulcsalád az úttest szélén:
Rejtélyes körülmények között pusztult el a világ egyik legritkább állata
A Brights Zoo egyik legkülönlegesebb lakója volt az a ritka állat, amely miatt világszerte felkapta a fejét a sajtó. A Kipekee névre hallgató zsiráf folt nélkül született, amire 1972 óta nem volt példa, ezért érintette meg milliók szívét a története. A foltnélküli zsiráf halála rejtélyes körülmények között történt, és már vizsgálják, mi okozta a tragédiát. Bár genetikai különlegessége miatt vált híressé, a szakértők szerint ez nem játszott szerepet pusztulásában.
