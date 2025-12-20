Az életéért könyörgött, mégis agyonlőtték a válogatott futballistát – videó

Ahogy a biztonsági kamerák felvételein látható, Mario Pineida feltartott kézzel könyörgött az életéért, ám az egyik támadó közvetlen közelről tüzet nyitott rá, így azonnal meghalt. A másik fegyveres – motoros sisakban – a futballistával lévő nőre lőtt, aki később belehalt sérüléseibe. A támadók a földön fekvő áldozatokat is tovább lőtték – írja a Daily Mail.
Mario Pineida példátlan erőszakhullám áldozata
A helyi sajtó szerint célzott kivégzés történt, az elkövetők előre várhattak áldozataikra. Pineida édesanyja is megsérült, de túlélte a támadást. A rendőrség már elfogott egy gyanúsítottat, a másik tettes még szökésben van.
Mario Pineida kilenc alkalommal szerepelt az ecuadori válogatottban, klubszinten többek között a Barcelona SC és a brazil Fluminense játékosa volt. Halálával ő lett az idei év ötödik meggyilkolt futballistája Ecuadorban, ahol példátlan méreteket öltött az erőszak.
A klubok és korábbi csapattársai megrendülten búcsúztak tőle. Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van.