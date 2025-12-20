Hírlevél
Valami egészen ijesztő dolog történt a Földdel a 3I/ATLAS érkezésekor

Az életéért könyörgött, mégis agyonlőtték a válogatott futballistát – videó

A biztonsági kamerák felvételei szerint a korábbi uruguayi válogatott labdarúgó az életéért könyörgött, mielőtt egy guayaquili hentesüzlet előtt agyonlőtte két fegyveres. Mario Pineida a karácsonyi vacsorához vásárolt húst, amikor a két fegyveres tüzet nyitott rá.
ecuadorikivégzéslabdarúgó

Ahogy a biztonsági kamerák felvételein látható, Mario Pineida  feltartott kézzel könyörgött az életéért, ám az egyik támadó közvetlen közelről tüzet nyitott rá, így azonnal meghalt. A másik fegyveres – motoros sisakban – a futballistával lévő nőre lőtt, aki később belehalt sérüléseibe. A támadók a földön fekvő áldozatokat is tovább lőtték – írja a Daily Mail.

Mario Pineida (balra) – Fotó: DOLORES OCHOA / POOL
Mario Pineida (balra)
Fotó: DOLORES OCHOA / POOL

Mario Pineida példátlan erőszakhullám áldozata

A helyi sajtó szerint célzott kivégzés történt, az elkövetők előre várhattak áldozataikra. Pineida édesanyja is megsérült, de túlélte a támadást. A rendőrség már elfogott egy gyanúsítottat, a másik tettes még szökésben van.

Mario Pineida kilenc alkalommal szerepelt az ecuadori válogatottban, klubszinten többek között a Barcelona SC és a brazil Fluminense játékosa volt. Halálával ő lett az idei év ötödik meggyilkolt futballistája Ecuadorban, ahol példátlan méreteket öltött az erőszak.

A klubok és korábbi csapattársai megrendülten búcsúztak tőle. Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van.

 

