Az életéért könyörgött, mégis agyonlőtték a válogatott futballistát – videó

Ahogy a biztonsági kamerák felvételein látható, Mario Pineida feltartott kézzel könyörgött az életéért, ám az egyik támadó közvetlen közelről tüzet nyitott rá, így azonnal meghalt. A másik fegyveres – motoros sisakban – a futballistával lévő nőre lőtt, aki később belehalt sérüléseibe. A támadók a földön fekvő áldozatokat is tovább lőtték – írja a Daily Mail.

Mario Pineida (balra)

Fotó: DOLORES OCHOA / POOL

Mario Pineida példátlan erőszakhullám áldozata

A helyi sajtó szerint célzott kivégzés történt, az elkövetők előre várhattak áldozataikra. Pineida édesanyja is megsérült, de túlélte a támadást. A rendőrség már elfogott egy gyanúsítottat, a másik tettes még szökésben van.

#URGENTE 🚨 | ATAQUE ARMADO EN SAMANES

Una cámara de seguridad registró el ataque armado contra Mario #Pineida, jugador de Barcelona SC, y Guisella Fernández, de nacionalidad peruana, mientras se encontraban dentro de una carnicería en el sector de #Samanes. pic.twitter.com/RsrXJfSkzW — Noti América Ecuador (@america_no38151) December 18, 2025

Mario Pineida kilenc alkalommal szerepelt az ecuadori válogatottban, klubszinten többek között a Barcelona SC és a brazil Fluminense játékosa volt. Halálával ő lett az idei év ötödik meggyilkolt futballistája Ecuadorban, ahol példátlan méreteket öltött az erőszak.

A klubok és korábbi csapattársai megrendülten búcsúztak tőle. Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van.