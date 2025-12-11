Egzotikus állatokkal seftelnek a Marketplacen: akár tigrist is vehet

Egyes felhasználók még élő tigrist és alig néhány hetes kölyköket is mutogattak, mintha teljesen hétköznapi árucikkek lennének. Akadt olyan kereskedő is, aki a Marketplace-en keresztül gond nélkül vállalt nemzetközi szállítást, akár az Egyesült Királyságig – írja a BBC.

Tigriskölyököket is árulnak a Marketplacen.

Fotó: Unsplash

Vadkereskedelmi feketepiac épül a Marketplace köré

A brit piacon is felbukkantak szárított csikóhalak, amelyek eredetét szinte lehetetlen jogszerűen igazolni, így nagy valószínűséggel tiltott forrásból származnak. A megrendelt csomagokban még vemhes hím csikóhalak is voltak, ami szakértők szerint egyértelmű jele annak, hogy a gyűjtés teljesen ellenőrizetlen.

A csikóhalakat ma már kilónként az ezüst árával mérik, így egyre nagyobb a veszélye annak, hogy a faj a túlhalászás áldozatává válik.

Közben a közösségi médiában pangolinpikkelyeket, cápaszárnyat és még orrszarvútülköt is próbálnak értékesíteni, gyakran titkos üzenetváltásokra terelve a vevőket.

A Facebook üzemeltetője ugyan tiltja az ilyen tartalmakat, de sok hirdetés így is fennmarad és tovább terjed.

A globális hatósági akciók során már több tízezer élő állatot és tonnányi illegális árut foglaltak le,

ami jól mutatja, milyen óriási üzletté vált a vadállatokkal való kereskedelem. A szakértők szerint a folyamatot nemcsak bűnszervezetek, hanem olyan vásárlók is táplálják, akik nincsenek tisztában azzal, milyen pusztítást okoznak.

Tiger teeth, dried seahorses and shark fins sold illegally on Facebook, BBC finds https://t.co/pP4NRFndLV — BBC News (UK) (@BBCNews) December 11, 2025

Tigriskölyköt tartott otthonában egy tiszafüredi férfi – drograzzia közben bukkantak rá a vadállatra

Tiszafüreden is tartottak illegálisan vadállatot, egy házban tartott rendőrségi razzia közben a nyomozók nem drogokat, hanem egy közel 9 kilogrammos tigrist találtak, amelyet egy 40 éves férfi tartott otthon illegálisan. A nagymacskát a hatóságok lefoglalták, jelenleg a Fővárosi Állat- és Növénykertben vizsgálják és ideiglenesen ott gondoskodnak róla, miközben a férfi ellen természetkárosítás és veszélyes állat tartásának szabályai megszegése miatt eljárás indult.

Illegálisan tartott tigrist mentettek Budapesten

Nemrég egy budapesti házból mentettek ki egy fiatal tigrist, amelyet lakossági környezetben illegálisan tartottak. A Készenléti Rendőrség riasztotta a Fővárosi Állat- és Növénykert szakembereit. A nagyragadozót az állatkert munkatársai azonnal ellátták, mert az otthoni tartás nemcsak törvénybe ütközik, hanem komoly veszélyt is jelent az emberre és az állatra egyaránt.