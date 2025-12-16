Meghalt a Mátrix legendás színésze

Martin Grelis kisebb szerepben tűnt fel a Mátrix című filmben, ahol olyan világsztárokkal dolgozhatott együtt, mint Keanu Reeves és Laurence Fishburne. Színészi pályafutása több mint harminc évet ölelt fel, ez idő alatt számos filmben és televíziós sorozatban szerepelt – írja a Mirror.

Martin Grelis, a Mátrix színésze

Fotó: YouTube

Martin Grelis melegszívű ember volt

A szomorú hírt Martin Grelis ügynöksége, a Sophie Jermyn Management erősítette meg egy megható közleményben.

Isten veled, Martin. Mély megrendüléssel értesültünk szeretett ügyfelünk haláláról. Martin igazi fény volt, aki beragyogott minden helyiséget, ahová belépett. Tehetséges színész, kedves ember és csodálatos lélek volt. Őszinte részvétünk családjának és szeretteinek ebben a nehéz időszakban. Túl korán ment el”

– áll a közleményben.

Martin Grelist a nézők láthatták többek között a Schapelle című 2014-es minisorozatban, valamint az All Saints és a Water Rats epizódjaiban is. Kollégái és rajongói egyaránt tehetséges, melegszívű emberként emlékeznek a Mátrix színészére.