Óriási robbanás rázott meg egy német várost, több ház megsérült

Egy építkezés során előkerült második világháborús bomba miatt rendelt el kényszerű kitelepítést Hanau városa. A 250 kilogrammos robbanószerkezetet ellenőrzött körülmények között robbantották fel, ám a detonáció ereje felülmúlta az előzetes számításokat, és több lakóépületben is károk keletkeztek – írja a Spiegel.

A második világháborús bomba robbantása után több lakás is megsérült a németországi Hanau-ban Fotó: BORIS ROESSLER / DPA

Második világháborús bomba – téves azonosítás vezetett a nagyobb károkhoz

A Darmstadt régiós tanács közlése szerint a második világháborús bombát eredetileg gyújtóbombának hitték, ám később kiderült, hogy robbanótöltettel volt ellátva. Bár a hatóságok szerint az óvintézkedések megfelelőek voltak, a robbanás ereje így is jelentős károkat okozott.

A város első becslései szerint 58 lakót és legfeljebb 28 lakást érintett az incidens, egy ingatlan pedig jelenleg lakhatatlannak minősül.

A polgármester elmondása szerint több család kénytelen lehet máshol tölteni az ünnepeket.

