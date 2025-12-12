Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő emberrel ült egy asztalhoz Putyin: sorsfordító lépések készülnek Ukrajna kapcsán

Hűha!

Kiderült, mikor ér a Földhöz a rejtélyes objektum, ami akár idegen technológia is lehet

világháborús bomba

Óriási robbanás rázott meg egy német várost, több ház megsérült

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ellenőrzött robbantás során semmisítettek meg egy világháborús robbanószerkezetet Hanau városában.A második világháborús bomba detonációja azonban a vártnál jóval erősebb volt, több tucat ember otthonát érintette, és jelentős károkat hagyott maga után.
Link másolása
Vágólapra másolva!
világháborús bombaotthonkár

Egy építkezés során előkerült második világháborús bomba miatt rendelt el kényszerű kitelepítést Hanau városa. A 250 kilogrammos robbanószerkezetet ellenőrzött körülmények között robbantották fel, ám a detonáció ereje felülmúlta az előzetes számításokat, és több lakóépületben is károk keletkeztek – írja a Spiegel.

A második világháborús bomba robbantása után több lakás is megsérült a németországi Hanau-ban
A második világháborús bomba robbantása után több lakás is megsérült a németországi Hanau-ban Fotó: BORIS ROESSLER / DPA

Második világháborús bomba – téves azonosítás vezetett a nagyobb károkhoz

A Darmstadt régiós tanács közlése szerint a második világháborús bombát eredetileg gyújtóbombának hitték, ám később kiderült, hogy robbanótöltettel volt ellátva. Bár a hatóságok szerint az óvintézkedések megfelelőek voltak, a robbanás ereje így is jelentős károkat okozott.

A város első becslései szerint 58 lakót és legfeljebb 28 lakást érintett az incidens, egy ingatlan pedig jelenleg lakhatatlannak minősül. 

A polgármester elmondása szerint több család kénytelen lehet máshol tölteni az ünnepeket.

Újabb második világháborús bomba került elő – mutatjuk, hol

Második világháborús repesz-romboló gránát került elő a Hajdú-Bihar vármegyei Újirázon, a Sebes-Körös híd lábánál. A bomba már biztonságban van, a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred hatástalanította a világháborús amerikai lövedéket.

Hatalmas mennyiségű robbanószert találtak egy magyar faluban

Több bombát és gránátot, rengeteg robbanószert találtak. Egy alsónémedi tanyán vízvezeték-munka közben egy ládányi bomba és gránát került elő, a tűzszerészek azonnal intézkedtek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!