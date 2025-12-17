Fordulat: Matthew Perry haláláról egyre több minden derül ki

Dr. Mark Chavez beismerte, hogy tisztességtelen módon jutott ketaminhoz, amelyet egy másik orvoson, dr. Salvador Plasencián keresztül juttattak el Matthew Perryhez. Plasenciát korábban 30 hónap börtönre ítélték – írja a BBC.

Matthew Perry

Fotó: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hatóságok szerint Perry – aki korábban is küzdött drogfüggőséggel – a felírt mennyiségnél jóval több ketamint szerzett be egy illegális hollywoodi hálózaton keresztül. A boncolás kimutatta, hogy a szervezetében lévő magas ketaminszint okozta a halálát.

🚨 2nd doctor who pleaded guilty in Matthew Perry's death case has been sentenced.



Details: https://t.co/sEWddyWNVE pic.twitter.com/Hv5uaLvCYm — TMZ (@TMZ) December 16, 2025

Az ügyben összesen öten vallották be bűnösségüket, köztük Perry asszisztense és egy „Ketamine Queen” néven ismert díler. Az ő ítéletük a következő hónapokban várható.

Matthew Perry régóta függő volt

Matthew Perry 2023. október 28-án halt meg ketamin-túladagolásban. A Jóbarátok Chandler Bingjeként világhírűvé vált színész hosszú éveken át küzdött alkohol- és drogfüggőséggel.