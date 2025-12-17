Fordulat: Matthew Perry haláláról egyre több minden derül ki

Hírlevél
Nyolc hónap házi őrizetre és három év felügyeletre ítéltek egy kaliforniai orvost, aki ketamint adott el a Jóbarátok sztárjának. Ő már a második elítélt Matthew Perry 2023-as halálával összefüggésben.
Matthew Perry halálaorvosítélet

Dr. Mark Chavez beismerte, hogy tisztességtelen módon jutott ketaminhoz, amelyet egy másik orvoson, dr. Salvador Plasencián keresztül juttattak el Matthew Perryhez. Plasenciát korábban 30 hónap börtönre ítélték – írja a BBC.

Matthew Perry – Fotó: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Matthew Perry
Fotó: PHILLIP FARAONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hatóságok szerint Perry – aki korábban is küzdött drogfüggőséggel – a felírt mennyiségnél jóval több ketamint szerzett be egy illegális hollywoodi hálózaton keresztül. A boncolás kimutatta, hogy a szervezetében lévő magas ketaminszint okozta a halálát. 

Az ügyben összesen öten vallották be bűnösségüket, köztük Perry asszisztense és egy „Ketamine Queen” néven ismert díler. Az ő ítéletük a következő hónapokban várható.

Matthew Perry régóta függő volt

Matthew Perry 2023. október 28-án halt meg ketamin-túladagolásban. A Jóbarátok Chandler Bingjeként világhírűvé vált színész hosszú éveken át küzdött alkohol- és drogfüggőséggel.

 

