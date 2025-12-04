Börtönbe kerül egy orvos Matthew Perry halála miatt

Plasencia — akit Matthew Perry családja „a legbűnösebbek egyikének” nevezett — hónapokon át adott el a színésznek ketamint, miközben tudta, hogy azt a színész asszisztense, képzettség nélkül injekciózza be. A doktor még azt is megjegyezte egy társának: „Mennyit fog fizetni ez a marha?” – számolt be a New York Post.
Matthew Perry korábban rosszul reagált a ketaminra
Bár nem Plasencia adta be a halálos adagot, korábban végignézte, ahogy Perry rosszul reagál a szerre, ennek ellenére továbbra is nagy mennyiségben adott el neki ketamint. Később beismerte, hogy szándékosan figyelmen kívül hagyta Perry függőségének jeleit.
A doktor korábban akár 40 évet is kaphatott volna, de az ügyészség végül 3 évet kért rá, az ítélet pedig 2,5 év lett.
Plasencia elvesztette orvosi engedélyét is, családja pedig saját elmondása szerint fenyegetéseket kapott az ügy kipattanása óta.
A halálos adagot végül egy másik terjesztő, a „Ketamin Királynőként” ismert Jasveen Sangha adta Perrynek, ő a jövő héten kapja meg az ítéletét.
Matthew Perry soha nem volt tiszta
Matthew Perry 2023. október 28-án halt meg ketamin-túladagolásban. A Jóbarátok Chandler Bingjeként világhírűvé vált színész hosszú éveken át küzdött alkohol- és drogfüggőséggel.