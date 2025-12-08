Ámokfutó autós hajtott egy McLaren-szalonba – óriási a kár

A szemtanúk szerint a jármű néhány perccel a baleset előtt még nyugodtan parkolt a McLaren-szalon előtti pubnál – aztán hirtelen lendületet vett, és fékezés nélkül belezúgott az épületbe. A brutális ütközés erejét jól mutatja, hogy a pickup nemcsak az üvegfalat zúzta szét, hanem kimozdított egy masszív tartógerendát is, ami az épület szerkezetét is megrongálta, számolt be az esetről a Daily Mail.

Egyelőre vizsgálják, hogy a pickup sofőrje miért hajtott bele teljes gázzal a McLaren-szalonba (illusztráció) – Fotó: pexels.com

Odabent két luxusautóban, egy 270 ezer fontos (118 millió forintos) McLaren 750S Spiderben és egy 105 ezer fontos (46 millió forintos) McLaren GT-ben is súlyos károk keletkeztek.

A felvételeken látszik: a fekete és a narancs színű szupergép úgy áll a törmelékben, mintha egy akciófilm forgatásán sérültek volna meg.

Tűzoltók, rendőrök, biztonságiak lepték el a McLaren-szalon környékét

A hatalmas csattanás után perceken belül tűzoltók, mentők és rendőrök lepték el Stratford Roadot. A helyszínt lezárták, a szalon elé pedig állandó őrség került, hogy megvédjék a sérült, de még így is vagyonokat érő autókat. A balesetben egy férfit kórházba vittek, állapotáról egyelőre semmit sem tudni.

A környék lakói szerint régen nem történt ekkora károkozás. A történtek ráadásul alig 36 órával egy másik sokkoló eset után következtek be, amikor Birminghamben egy Lamborghini Urust vágtak tönkre egy kettős késelés után.

A McLaren-szalon egyébként közvetlenül egy Lotus és egy Rolls-Royce bemutatóterem mellett található – a környéket joggal hívhatnánk a „brit luxusautó-folyosónak”.

Driver causes thousands of pounds worth of damage after ploughing into McLaren showroom... and hitting two supercars worth more £350,000 https://t.co/Trk4ZtnG0G — Daily Mail (@DailyMail) December 8, 2025

A kár megdöbbentően magas

A biztosítók előzetes becslése szerint az összesített anyagi kár eléri a 350 ezer fontot, ami mai árfolyamon 153 millió forint. A rendőrség vizsgálja, hogyan történhetett meg, hogy a pickup ilyen erővel csapódott az épületbe. A West Midlands Police egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt.

