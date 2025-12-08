Ámokfutó autós hajtott egy McLaren-szalonba – óriási a kár

A szemtanúk szerint a jármű néhány perccel a baleset előtt még nyugodtan parkolt a McLaren-szalon előtti pubnál – aztán hirtelen lendületet vett, és fékezés nélkül belezúgott az épületbe. A brutális ütközés erejét jól mutatja, hogy a pickup nemcsak az üvegfalat zúzta szét, hanem kimozdított egy masszív tartógerendát is, ami az épület szerkezetét is megrongálta, számolt be az esetről a Daily Mail.
Odabent két luxusautóban, egy 270 ezer fontos (118 millió forintos) McLaren 750S Spiderben és egy 105 ezer fontos (46 millió forintos) McLaren GT-ben is súlyos károk keletkeztek.
A felvételeken látszik: a fekete és a narancs színű szupergép úgy áll a törmelékben, mintha egy akciófilm forgatásán sérültek volna meg.
Tűzoltók, rendőrök, biztonságiak lepték el a McLaren-szalon környékét
A hatalmas csattanás után perceken belül tűzoltók, mentők és rendőrök lepték el Stratford Roadot. A helyszínt lezárták, a szalon elé pedig állandó őrség került, hogy megvédjék a sérült, de még így is vagyonokat érő autókat. A balesetben egy férfit kórházba vittek, állapotáról egyelőre semmit sem tudni.
A környék lakói szerint régen nem történt ekkora károkozás. A történtek ráadásul alig 36 órával egy másik sokkoló eset után következtek be, amikor Birminghamben egy Lamborghini Urust vágtak tönkre egy kettős késelés után.
A McLaren-szalon egyébként közvetlenül egy Lotus és egy Rolls-Royce bemutatóterem mellett található – a környéket joggal hívhatnánk a „brit luxusautó-folyosónak”.
A kár megdöbbentően magas
A biztosítók előzetes becslése szerint az összesített anyagi kár eléri a 350 ezer fontot, ami mai árfolyamon 153 millió forint. A rendőrség vizsgálja, hogyan történhetett meg, hogy a pickup ilyen erővel csapódott az épületbe. A West Midlands Police egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt.
Vonat ütközött traktorral, a vonatot kivonták a forgalomból
Vonat elé hajtott a traktor Hajdú-Biharban. A vonatbaleset Konyár-Sóstófürdőnél történt az egyik vasúti átjáróban, írtuk meg augusztusban az Origón.
A Kondorosi Csárda még egy utolsó esélyt adott a rongálónak
A hosszú hétvégén valaki megrongálta Rózsa Sándor ikonikus szobrát, a Kondorosi Csárda közösségi oldalán üzent az elkövetőnek, számoltunk be róla még májusban az Origón.