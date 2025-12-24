Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
medence

Kilenc gyermek halt meg — mégis évekig árulták ezeket a medencéket

29 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos biztonsági kockázat miatt több mint 13 000 terméket hívtak vissza az Egyesült Államokban. A föld feletti medence visszahívás oka egy olyan tervezési hiba, amely gyermekek számára felügyelet nélkül is lehetővé teszi a medencébe jutást — és az elmúlt 15 évben legalább kilenc halálesettel hozható összefüggésbe.
Link másolása
Vágólapra másolva!
medencegyermekvisszahívás

Az amerikai fogyasztóvédelmi hivatal (CPSC) közlése szerint a medence visszahívás alá eső föld feletti medencéknél a külső megerősítő pánt veszélyes módon lépcsőként funkcionálhat. Ez a kialakítás akkor is lehetővé teszi a felmászást, ha a létrát eltávolították, így jelentősen nő a felügyelet nélküli vízbe jutás és a fulladás kockázata – FoxBusiness.

Föld feletti medence visszahívás: a külső rögzítőpánt veszélyes kialakítása miatt a hatóságok azonnali használati tilalmat javasolnak
Föld feletti medence visszahívás: a külső rögzítőpánt veszélyes kialakítása miatt a hatóságok azonnali használati tilalmat javasolnak. Fotó:www.poolsupplyunlimited.com/

A föld feletti medence visszahívás összesen körülbelül 13 400 Blue Wave és 80 SereneLife Home márkájú, legalább 120 centiméter magas medencét érint.

Növekvő halálos áldozatszám — ezért vált elkerülhetetlenné a föld feletti medence visszahívás

Peter A. Feldman, a CPSC megbízott elnöke szerint ez nem elszigetelt probléma. 

Nyilatkozata alapján hasonló kialakítású föld feletti medencék legalább kilenc gyermek halálát okozták az elmúlt 15 évben, ezért a hatóság most határozottabb fellépést ígér.

A föld feletti medence visszahívás célja egyértelmű: csökkenteni a gyermekfulladás kockázatát, amely az Egyesült Államokban a kisgyermekek egyik vezető haláloka. A visszahívás 15 különböző Blue Wave modellt érint. Ezeket több áruházban és honlapon is értékesítették 2021 és 2025 között.

A hatóság felszólítása szerint a föld feletti medence visszahívás alá eső termékek használatát azonnal fel kell függeszteni. A hatóság azt javasolja, hogy a gyermekeket minden körülmények között tartsák távol az érintett medencéktől, illetve szükség esetén ideiglenesen eresszék le a vizet, amíg a probléma nem oldódik meg. A Blue Wave modellek tulajdonosai ingyenes javítókészletet igényelhetnek a gyártótól, míg a SereneLife esetében teljes visszatérítés kérhető, amennyiben a vásárlók igazolják a termék megsemmisítését vagy végleges eltávolítását.

Termékvisszahívás: mérgező lehet a népszerű fagyasztott gyümölcs

Súlyos élelmiszerbiztonsági problémára derült fény egy népszerű fagyasztott termékkel kapcsolatban. A hatóságok azonnal felléptek a magyar fogyaszók védelmében, és elrendelték az érintett árucikk visszahívását. Érdemes most azonnal ellenőrizni a mélyhűtőket, a szennyezett eper fogyasztása ugyanis kockázatos lehet.

Rákkeltő anyagok oldódhatnak ki a Sinsay egyik termékéből, ne használja!

Veszélyes nehézfémek oldódhatnak egy, a Sinsay kiskereskedőnél árult üvegbögréből. A nehézfémek akár súlyos kockázatokat is jelenthetnek az egészségre nézve. Mivel a Sinsay kínálatában megjelent bögréből Magyarországra is érkezett, ezért a hatóság azt kéri a vásárlóktól, hogy azt ne használják fel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!