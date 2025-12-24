Kilenc gyermek halt meg — mégis évekig árulták ezeket a medencéket

Az amerikai fogyasztóvédelmi hivatal (CPSC) közlése szerint a medence visszahívás alá eső föld feletti medencéknél a külső megerősítő pánt veszélyes módon lépcsőként funkcionálhat. Ez a kialakítás akkor is lehetővé teszi a felmászást, ha a létrát eltávolították, így jelentősen nő a felügyelet nélküli vízbe jutás és a fulladás kockázata – FoxBusiness.

Föld feletti medence visszahívás: a külső rögzítőpánt veszélyes kialakítása miatt a hatóságok azonnali használati tilalmat javasolnak. Fotó:www.poolsupplyunlimited.com/

A föld feletti medence visszahívás összesen körülbelül 13 400 Blue Wave és 80 SereneLife Home márkájú, legalább 120 centiméter magas medencét érint.

Növekvő halálos áldozatszám — ezért vált elkerülhetetlenné a föld feletti medence visszahívás

Peter A. Feldman, a CPSC megbízott elnöke szerint ez nem elszigetelt probléma.

Nyilatkozata alapján hasonló kialakítású föld feletti medencék legalább kilenc gyermek halálát okozták az elmúlt 15 évben, ezért a hatóság most határozottabb fellépést ígér.

A föld feletti medence visszahívás célja egyértelmű: csökkenteni a gyermekfulladás kockázatát, amely az Egyesült Államokban a kisgyermekek egyik vezető haláloka. A visszahívás 15 különböző Blue Wave modellt érint. Ezeket több áruházban és honlapon is értékesítették 2021 és 2025 között.

A hatóság felszólítása szerint a föld feletti medence visszahívás alá eső termékek használatát azonnal fel kell függeszteni. A hatóság azt javasolja, hogy a gyermekeket minden körülmények között tartsák távol az érintett medencéktől, illetve szükség esetén ideiglenesen eresszék le a vizet, amíg a probléma nem oldódik meg. A Blue Wave modellek tulajdonosai ingyenes javítókészletet igényelhetnek a gyártótól, míg a SereneLife esetében teljes visszatérítés kérhető, amennyiben a vásárlók igazolják a termék megsemmisítését vagy végleges eltávolítását.

