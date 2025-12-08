Brutális medvetámadás, gondozójára támadt a vadállat – videó

Megrázó jelenet játszódott le a kínai Hangzhou Safari Parkban, amikor egy fekete medve váratlanul rátámadt az egyik gondozóra.
Az állat a jutalomfalatként kínált sárgarépák és almák illatától megvadulva ragadta meg a férfit, aki a földre került.
A gondozót azonnal megpróbálták megmenteni a kollégái: botokkal és fém keretekkel próbálták elterelni az állat figyelmét, és végül sikerült elszakítani a megvadult medvét a férfitől.
Szerencsére senki sem sérült meg komolyabban, a vadállat sem szenvedett kárt, a szafari park közlemény szerint a balesetet az állat étvágya, nem agresszió okozta – írja a The Sun.
Nagyon mohó volt a medve
A gondozó – akit a medve megtámadott – elismerte, hogy az állat mindig is mohó volt, ha ennivalót látott, érzett. „Tényleg nagy zacskó répát és almát cipeltem magammal. Ez lehetett a fő oka ennek a balesetnek” – nyilatkozta a pórul járt dolgozó a kínai sajtóban. Hozzátette, hogy megtanulta a leckét: a jövőben jóval óvatosabb lesz az állattal.
Mindenesetre az incidens hatására a fekete medvék bemutatóit azonnal felfüggesztették, és az állatkert ígéretet tett a biztonsági protokollok felülvizsgálatára, valamint az állatok jólétének fokozott figyelembevételére.
Az interneten az eset újra felhozta a vitát az élő állatokkal végzett show-műsorok veszélyeiről, sokan követelik ezek beszüntetését, mert veszélyeztetik mind az embereket, mind az állatokat.
