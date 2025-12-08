Brutális medvetámadás, gondozójára támadt a vadállat – videó

Hírlevél
3 órája
Olvasási idő: 4 perc
Sokkoló jelenet játszódott le a kínai Hangzhou Safari Parkban, amikor a közönség előtt történt baleset pillanatok alatt pánikot váltott ki. Egy fekete medve váratlanul rátámadt a gondozójára, aki ettől a földre került, miközben a látogatók sikoltva figyelték a történteket.
Megrázó jelenet játszódott le a kínai Hangzhou Safari Parkban, amikor egy fekete medve váratlanul rátámadt az egyik gondozóra.

A notice is posted at Senshu Park, where bears have been sighted and access is restricted, in Akita City, Akita Prefecture on Nov. 13, 2025. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Hidenori Nagai / The Yomiuri Shimbun via AFP), medve
Az incidens után a fekete medve bemutatóit azonnal felfüggesztették
Fotó: HIDENORI NAGAI / Yomiuri

Az állat a jutalomfalatként kínált sárgarépák és almák illatától megvadulva ragadta meg a férfit, aki a földre került. 

A gondozót azonnal megpróbálták megmenteni a kollégái: botokkal és fém keretekkel próbálták elterelni az állat figyelmét, és végül sikerült elszakítani a megvadult medvét a férfitől. 

Szerencsére senki sem sérült meg komolyabban, a vadállat sem szenvedett kárt, a szafari park közlemény szerint a balesetet az állat étvágya, nem agresszió okozta – írja a The Sun.

Nagyon mohó volt a medve

A gondozó – akit a medve megtámadott – elismerte, hogy az állat mindig is mohó volt, ha ennivalót látott, érzett. „Tényleg nagy zacskó répát és almát cipeltem magammal. Ez lehetett a fő oka ennek a balesetnek” – nyilatkozta a pórul járt dolgozó a kínai sajtóban. Hozzátette, hogy megtanulta a leckét: a jövőben jóval óvatosabb lesz az állattal.

Mindenesetre az incidens hatására a fekete medvék bemutatóit azonnal felfüggesztették, és az állatkert ígéretet tett a biztonsági protokollok felülvizsgálatára, valamint az állatok jólétének fokozott figyelembevételére. 

Az interneten az eset újra felhozta a vitát az élő állatokkal végzett show-műsorok veszélyeiről, sokan követelik ezek beszüntetését, mert veszélyeztetik mind az embereket, mind az állatokat.

A napokban írt arról az Origo, hogy halálos medvetámadás történt egy hollywoodi filmforgatáson.

Nem árt tudni, ha medvével találkozunk, akkor mi mentheti meg az életünket.

 

