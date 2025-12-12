Rögzítette a GPS-karóra, mit tett a medve a túrázóval

Idén minden eddiginél súlyosabb a helyzet Japánban, eddig már 13 ember halt meg, és több mint 200-an sérültek meg medvetámadásban. A lakosság körében az is pánikot kelt, hogy az állatok az iskolák közelében, sőt a szupermarketek környékén is megjelentek. A most nyilvánosságra került eset azonban még ebben a tragikus időszakban is nagyon brutálisnak számít, írja a CBS News.

Egy GPS-karóra rögzítette, mit tett a hatalmas medve egy túrázóval (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A GPS-óra mindent látott: esély nem volt a medve ellen

Az Asahi Shimbun beszámolója szerint a túrázó augusztus 14-én indult útnak Hokkaidó hegyei között. Az okosóra rögzítette, hogy 11 óra körül a férfi hirtelen letért az ösvényről, egy meredek, erdős lejtőre sodródott, majd többször körbejárta ugyanazt a helyet, ami a szakértők szerint a medvével folytatott kétségbeesett küzdelem jele. A szívritmus-adatok alapján nem sokkal később a férfi szíve leállt, alig 100-130 méterre a kijelölt túraútvonaltól.

Az óra egész éjszaka mozdulatlan maradt, majd másnap reggel 9 óra körül váratlanul újra jelezni kezdett. A készülék több száz méteres mozgást rögzített a sűrű bozótban. Ez alapján a szakértők úgy vélik, hogy a medve visszatért, megragadta a holttestet, és odébb hurcolta. Augusztus 15-én a két bocsával együtt láttak egy anyamedvét, amint az említett áldozat testét a szájában húzta. A három állatot végül kilőtték.

A helyszínen egy földből készített medvehalmot, alatta pedig a férfi maradványait találták meg. A családnak csak az áldozat arcát mutatták meg, az alapján azonosították a holttestet, mert a sebek olyan súlyosak voltak.

Újabb medveriasztás: sípályán üldözte a snowboardost

Miközben Hokkaidó még a tragédia hatása alatt áll, a japán síközpontokban is egyre több a riasztás. A Hakuba47 sípark több bejelentést is kapott medvékről, és a járőrök naponta vizsgálják a hóban a nyomokat.

Megfordultam, és ott volt mögöttem a medve. A szemébe néztem… majdnem nekem rohant

– magyarázta egy snowboardos, aki videóra is vette, ahogy egy medve a pályán üldözi. A ragadozó végül visszafordult a hegy irányába.

Szakértők szerint több tényező áll az elszaporodott esetek mögött. Egyrészt a melegebb időjárás miatt kevesebb a makk és az egyéb természetes táplálék, másrészt az enyhe telek miatt a medvék később vagy rövidebb ideig hibernálnak, harmadrészt pedig a japán népesség elöregedésével és a falvak kiürülésével a ragadozók egyre tágabb életteret kapnak.

A barna medvék Hokkaidón akár az 500 kilogrammot is elérhetik, és rövid távon gyorsabbak, mint az ember.

Brutális medvetámadás, gondozójára támadt a vadállat – videó

Sokkoló jelenet játszódott le a kínai Hangzhou Safari Parkban, amikor a közönség előtt történt baleset pillanatok alatt pánikot váltott ki. Egy fekete medve váratlanul rátámadt a gondozójára, aki ettől a földre került, miközben a látogatók sikoltva figyelték a történteket, írtuk meg néhány napja az Origón.