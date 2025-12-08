Annyira jól sikerült az ünnepi felvonulás, hogy egy medve is csatlakozott – videó

Meglepő élményben volt részük az amerikai Gatlinburg város lakóinak: a karácsonyi ünnepi felvonulásra egy medve is betoppant – tájékoztat a WSMV.
Medve a karácsonyi ünnepségen
A városban javában zajlott a Fantasy of Lights karácsonyi ünnepség, amikor váratlan vendég bukkant fel: egy medve sétált végig a felvonulás tervezett útvonalán. A szemétben turkáló állat útjából egyesek riadtan ugrottak félre, mások azonban inkább lencsevégre kapták a nem mindennapi jelenetet:
Medve költözött egy ház alá, a tulajdonos sokkot kapott
Egy kaliforniai háztulajdonos hetek óta kereste a magyarázatot a háza alól érkező zajokra és a sérült falrészekre. A felvételeken végül egy medve tűnt fel, amely a ház alatti üregben húzta meg magát.
Részeg mosómedve forgatott fel egy egész üzletet
Egy virginiai italbolt dolgozói különös rendetlenséget találtak az üzletben a reggeli nyitáskor. A helyszínen kiderült, hogy egy mosómedve okozott komoly felfordulást, miután a mennyezeten át lezuhanva teljesen feldúlta a helyiséget.