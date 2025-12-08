Annyira jól sikerült az ünnepi felvonulás, hogy egy medve is csatlakozott – videó

Meglepő élményben volt részük az amerikai Gatlinburg város lakóinak: a karácsonyi ünnepi felvonulásra egy medve is betoppant – tájékoztat a WSMV.

Egy medve is csatlakozott a karácsonyi parádéhoz – Fotó: Unsplash

Medve a karácsonyi ünnepségen

A városban javában zajlott a Fantasy of Lights karácsonyi ünnepség, amikor váratlan vendég bukkant fel: egy medve sétált végig a felvonulás tervezett útvonalán. A szemétben turkáló állat útjából egyesek riadtan ugrottak félre, mások azonban inkább lencsevégre kapták a nem mindennapi jelenetet:

Some bystanders scattered, as a black bear walked down a street in Gatlinburg, Tennessee Friday night, where a holiday parade was set to take place. pic.twitter.com/CN5X1fR7aL — CBS Evening News (@CBSEveningNews) December 8, 2025

Medve költözött egy ház alá, a tulajdonos sokkot kapott

Egy kaliforniai háztulajdonos hetek óta kereste a magyarázatot a háza alól érkező zajokra és a sérült falrészekre. A felvételeken végül egy medve tűnt fel, amely a ház alatti üregben húzta meg magát.

Részeg mosómedve forgatott fel egy egész üzletet

Egy virginiai italbolt dolgozói különös rendetlenséget találtak az üzletben a reggeli nyitáskor. A helyszínen kiderült, hogy egy mosómedve okozott komoly felfordulást, miután a mennyezeten át lezuhanva teljesen feldúlta a helyiséget.