Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hivatalos! Így hozhatják vissza az orosz gázt Európába a brüsszeli szankciók ellenére

Olvasta már?

Itt vannak a friss számok: brutálisan nőtt a Fidesz előnye – nagy pofon a Tiszának

medve

Annyira jól sikerült az ünnepi felvonulás, hogy egy medve is csatlakozott – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gatlinburg város lakói éppen a hagyományos karácsonyi parádéra készültek, amikor megjelent a váratlan látogató. A medve lett az ünnepség szenzációja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
medvekarácsonyünnep

Meglepő élményben volt részük az amerikai Gatlinburg város lakóinak: a karácsonyi ünnepi felvonulásra egy medve is betoppant – tájékoztat a WSMV.

medve
Egy medve is csatlakozott a karácsonyi parádéhoz – Fotó: Unsplash

Medve a karácsonyi ünnepségen

A városban javában zajlott a Fantasy of Lights karácsonyi ünnepség, amikor váratlan vendég bukkant fel: egy medve sétált végig a felvonulás tervezett útvonalán. A szemétben turkáló állat útjából egyesek riadtan ugrottak félre, mások azonban inkább lencsevégre kapták a nem mindennapi jelenetet:

Medve költözött egy ház alá, a tulajdonos sokkot kapott

Egy kaliforniai háztulajdonos hetek óta kereste a magyarázatot a háza alól érkező zajokra és a sérült falrészekre. A felvételeken végül egy medve tűnt fel, amely a ház alatti üregben húzta meg magát. 

Részeg mosómedve forgatott fel egy egész üzletet

Egy virginiai italbolt dolgozói különös rendetlenséget találtak az üzletben a reggeli nyitáskor. A helyszínen kiderült, hogy egy mosómedve okozott komoly felfordulást, miután a mennyezeten át lezuhanva teljesen feldúlta a helyiséget.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!