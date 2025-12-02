Hírlevél

medve

Medve bukkant fel egy otthon alatt – a háztulajdonos sokkot kapott

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egy kaliforniai háztulajdonos hetek óta kereste a magyarázatot a háza alól érkező zajokra és a sérült falrészekre. A felvételeken végül egy medve tűnt fel, amely a ház alatti üregben húzta meg magát. A férfi ezután kamerával követte nyomon az állat mozgását, és értesítette a hatóságokat
medveházKalifornia

A 63 éves Kenneth Johnson hetek óta tartó furcsa zajok és rongálódások után rájött, mi okozza a problémát: egy hatalmas barna medve fészkelte be magát közvetlenül a háza alá - írja a Daily Mail.

medve
A környék lakói több alkalommal látták a medvét kóborolni - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash 

Hogyan derült ki, hogy medve a háza alatt tartózkodik?

Kenneth Johnson áprilisban lett figyelmes a háza alatti téglák kirúgására és a bejáratot fedő fatartó megrongálódására. Júniusban egy kamerát is felszerelt ám csak a múlt héten derült ki számára, milyen óriási állat lakik az alagsori üregben. A felvételen egy sárga füljelzővel ellátott nagytestű medve látható, amely nehezen préseli át magát a szűk nyíláson.

A férfi a kamera elemeinek cseréjekor hallotta meg először a medve morgását – elmondása szerint fél órán át remegett a félelemtől. A hatóságokat is értesítette, ám a hosszú hétvége miatt csak későbbi időpontra ígértek intézkedést.

Kenneth Johnson szerint az állat nem mutatott agressziót, de így is tartotta a távolságot. Még a macskája, Boo is rettegett a ház alatt tanyázó óriástól. A medve rendszeresen előbújt nappal, élelem után kutatva, este pedig visszatért a rejtekhelyére. 

Egyre gyakrabban jelennek meg vadállatok a környéken

A háztulajdonos hozzátette: a környékén gyakoriak a vadállat-megjelenések, de a tartós szárazság és a tűzesetek miatt egyre több állat kényszerül lakott területre. Az Eaton-tűz után például egy 225 kilós medvét találtak egy pasadenai ház alatt.

Medve sétált egy repülőtéren

Az Iwate prefektúrában található Hanamaki repülőtér forgalmát novemberben egy medve zavarta meg, miután a kifutópályára tévedt. Az incidens miatt a repülőtér forgalmát egy ideig kénytelenek voltak felfüggeszteni. A járatok fogadását és indítását csak másfél óra múlva tudták újraindítani.

Halálos medvetámadás egy filmforgatáson

Hosszú éveken át dolgozott vadállatokkal az idomár, mielőtt tragikus baleset érte. A tapasztalt tréner egy reklámfelvétel közben került végzetes helyzetbe, amikor a medve váratlanul rátámadt.



 

 

