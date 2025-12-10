Kiadták a riasztást, pusztító megaföldrengés jön

A megaföldrengés-riasztás kedden lépett életbe az ázsiai országban, miután a japán meteorológiai hatóságok elemezték a hétfői földmozgást. A lakosságot arra kérik, maradjanak felkészültek, különösen a tengerparti térségekben.

A hétfői katasztrófa után megaföldrengés jöhet Japánban

Fotó: HIROTO SEKIGUCHI / Yomiuri

Megaföldrengés-riasztás Japánban

A hétfői, 7,5-es erősségű földrengés viszonylag kis kárt okozott: 34-en sérültek meg – többnyire könnyebben –, és csak korlátozott mértékben rongálódtak utak és épületek. A hatóságok mégis kiadták a „megaquake” figyelmeztetést, hangsúlyozva, hogy ez nem konkrét jóslat, hanem óvatossági jelzés.

Szerintük egy 8-as vagy annál erősebb földrengés valószínűsége körülbelül 1%, de a következő egy hétben érezhetően megemelkedett a súlyosabb rengés kockázata.

A Japán Meteorológiai Ügynökség szerint a mostani földrengés Japánban átmenetileg megnövelte a szeizmikus aktivitást Hokkaidó és a Sanriku-part térségében. Itt húzódik a Pacifikus-lemez alatt a Japán-árok és a Csisima-árok, amelyek a múltban is több nagy erejű földrengés kiindulópontjai voltak. A szakértők úgy látják, hogy a hétfői rengés ugyan nem váltott ki azonnali új katasztrófát, de olyan viszonyokat jelez, amelyek mellett egy erősebb földmozgás sem zárható ki.

A hatóságok azért figyelmeztetnek ilyen határozottan, mert egy 8-asnál erősebb rengés a 2011-es, közel 20 ezer halálos áldozattal járó katasztrófához hasonló pusztítást okozhatna. A lakosságot – főleg a tengerparti térségekben – arra kérik, hogy legyenek felkészülve egy esetleges evakuációra, és tartsák kéznél a legfontosabb vészhelyzeti eszközöket. Bár a statisztikai esély kicsi, a potenciális következmények súlya miatt a védekezés és a tudatos felkészülés kiemelt jelentőségű Japán számára – írja a The Guardian.

Kiderült, hogy mi okozhatta a nyári földrengést Kamcsatkán

Kamcsatka alatt a Csendes-óceáni lemez az Ohotszki mikrolemez alá bukik. A lemezek találkozásánál húzódik a Kurili–kamcsatkai-árok, amelynek mélysége eléri a 10 kilométert is. A Csendes-óceáni lemez évente körülbelül 8,6 centiméterrel nyomul az Ohotszki alá. Az itt időnként felszabaduló energia hatalmas földrengéseket és szökőárakat idézhet elő.