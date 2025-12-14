Hatan meghaltak az ENSZ egyik szudáni telephelye elleni légitámadásban

Az AFP francia hírügynökség által meghallgatott szemtanúk szerint az áldozatok az ENSZ alkalmazottai voltak. Az ENSZ Abjej tartományban állomásozó ideiglenes biztonsági kontingense azt közölte, hogy hat bangladesi kéksisakos meghalt, hat társuk pedig megsebesült, közöttük négyen súlyosan, amikor drónokkal támadtak az ENSZ-erő támaszpontjára Kadugliban. Az Abdel Fattáh al-Burhán tábornok vezette Szuverenitási Tanács, vagyis a katonai kormányzat elítélte a támadást, "veszélyes eszkalációnak", nevezte, "amely a nemzetközi humanitárius jog és az ENSZ-létesítményeknek biztosított védelem súlyos megsértése".

Hat katona meghalt, hatan pedig súlyosan megsebesültek a támadásban. Fotó: EBRAHIM HAMID / AFP

A Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű lázadószervezetet vádolták annak elkövetésével. Az RSF fegyveresei másfél éve ostromolják a várost. António Guterres ENSZ-főtitkár szombaton elítélte a hat kéksisakos életét követelő akciót. "Határozottan elítélem a rettenetes dróntámadást, amelynek az ENSZ békefenntartó erőinek a szudáni Kadugliban lévő támaszpontja volt a célpontja" – olvasható a világszervezet főtitkárának közleményében. Guterres ismételten felszólította a Szudánban szemben álló feleket "az ellenségeskedések haladéktalan beszüntetésére". Szudánban 2023 áprilisa óta áll harcban egymással a Burhán tábornok által irányított hadsereg és az RSF, amelynek a parancsnoka a tábornok egykori jobbkeze, Mohamed Daglo. Szombaton a milicisták "kategorikusan" elutasították azokat a vádakat, amelyek szerint polgári lakosok elleni túlkapásokat követtek volna el a szomszédos Darfúr régióban. A nyugat-szudáni régió októberben került teljesen az ellenőrzésük alá el-Faser város elfoglalásával. Az Origo korábban írt egy hasonló cikket, miszerint brutális összecsapások Szudánban – a felkelők ismét előretörtek.



