Meghalt Kennedy unokája

Kennedy unokája, Tatiana Schlossberg 35 éves korában elhunyt – írja a BBC.

Fotó: AMBER DE VOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A tájékoztatás szerint a halálhírt a John F. Kennedy Könyvtár Alapítvány közösségi oldalán hozták nyilvánosságra. A bejegyzésben azt írták: „Gyönyörű Tatianánk ma reggel elhunyt. Mindörökké a szívünkben él tovább.”

Kennedy unokája betegségéről egy személyes esszében írt

Tatiana Schlossberg tavaly novemberben jelentette be, hogy agresszív daganatos betegséget diagnosztizáltak nála. Egy esszéjében arról számolt be, hogy az orvosok kevesebb mint egy évet jósoltak neki.

Schlossberg Edwin Schlossberg formatervező és Caroline Kennedy diplomata lánya volt, egyben John F. Kennedy egykori amerikai elnök unokája. A The New Yorker című lapban a közelmúltban megjelent írásában közölte: 2024 májusában, második gyermeke születése után akut mieloid leukémiát állapítottak meg nála.

Írásában részletesen beszámolt a kezelésekről, köztük a kemoterápiáról és a csontvelő-átültetésről, ugyanakkor azt is jelezte, hogy az orvosok nem kecsegtették kedvező kilátásokkal.

