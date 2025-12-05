Meghalt a legendás rádiós, a kollégái összetörve búcsúznak tőle

Monkot 2024-ben diagnosztizálták hasnyálmirigyrákkal. A betegség ellen keményen harcolt: 12 kemoterápiás kezelésen esett át, majd eltávolították a hasnyálmirigyét, az epevezetékét, az epehólyagját és a gyomrát is. Mindezek ellenére a daganat nem tágított a szervezetéből. Ő maga vallotta be novemberben, hogy a rák „visszatért és átterjedt a tüdejére, a májára és más szervekre is”. Egy hónap múlva pedig meghalt – írja a Daily Mail.

72 éves korában meghalt a BBC Essex helyi rádiós legendája, Dave Monk

Nem félek a haláltól, de szerettem volna, ha még nem most jön el

– fogalmazott akkor a műsorvezető, majd nem sokkal ezután bejelentette, hogy állapota végstádiumú, és beköltözik a Farleigh Hospice-ba.

Meghalt az essexi legenda

Kollégái és barátai egymás után osztják meg megható üzeneteiket.

Robert Thompson, a BBC Local megbízott produkciós igazgatója szerint:

Dave volt Essex hangja. Ügyvédként kezdte, műsorvezetőként folytatta – nincs, amit ne tudott volna megcsinálni.

Mark Summers, a BBC 5Live műsorvezetője így búcsúzott:

Egy nagyszerű rádiós, egy kedves ember. Pozitív, nagylelkű, mindig mosolygós. Óriási veszteség.

A médiaszakértő Lou Birt szerint Monk akár országos csatornára is kerülhetett volna:

Nagyszerű műsorvezető volt, aki igazán törődött Essex-szel és a hallgatóival. A Sir David Amess temetéséről szóló műsorát soha nem felejtem el.

George Mann, a BBC News újságírója pedig úgy fogalmazott:

A helyi rádió egyik legnagyobb hangja volt. Szenvedélyes, vicces, intelligens. Pótolhatatlan.

Egy élet, amit mások szolgálatának szentelt

Dave Monk nemcsak rádiósként volt közismert, hanem kiterjedt jótékonysági munkájáról is: támogatta a Havens Hospices kezdeményezéseit, segítette a Parkinson’s UK szervezetet, de dolgozott a Remus Horse Sanctuary állatmentő csapattal, valamint az Open Road drog- és alkoholfüggőket támogató programmal is.

Monk 2023 szeptemberében vonult vissza a BBC-től. Utolsó műsorában a Goodbye-ee című dalt játszotta le, majd ezekkel a szavakkal búcsúzott hallgatóitól:

Vigyázzanak magukra, legyen sok öröm az életükben, és ne feledjék: minél többet nevetnek, annál tovább élnek. Viszlát.

A műsorvezető mögött felesége, Caroline végig ott volt a hosszú küzdelem során.