Ruhát lopott a hercegné? Hatalmas a botrány Meghan Markle körül

A pletykák szerint Meghan Markle hercegné egy fotózásról vitt volna haza engedély nélkül egy értékes Galvan ruhát. A vádak a ruha újramegjelenése után terjedtek el, ami miatt többen ruhalopással hozták összefüggésbe a hercegnét. A szóvivő szerint azonban a történet minden részlete alaptalan, és komoly károkat okoz az ilyen rágalom egy közszereplő hírnevének.

Meghan Markle Fotó: TOMMASO BODDI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Meghan Markle ruhabotránya

A botrány akkor erősödött fel, amikor a ruha felbukkant a „With Love, Meghan” ünnepi műsor előzetesében. Meghan Markle szóvivőn keresztül reagált a ruhalopás állításaira, és minden vádat kategorikusan hamisnak nevezett. A nyilatkozat szerint a megtartott darabok mindig átlátható, szerződéses keretek között kerülnek a sztárokhoz.

A képen látható zöld szépség eltulajdonításával vádolták meg:

A hivatalos közlemény „rendkívül rágalmazónak” nevezte a ruhalopásra utaló állításokat, hangsúlyozva, hogy a stáb mindig szabályosan és teljes átláthatósággal jár el. A közlés szerint a vádak tisztességtelen viselkedéssel hozzák összefüggésbe a hercegnét, ami elfogadhatatlan. Jogi szakértők pedig úgy vélik: nem kizárt, hogy Markle akár perre is viszi az ügyet.

Fotó: JEMAL COUNTESS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért tűnhetett fel újra a ruha?

Fotózások esetén teljesen megszokott, hogy bizonyos ruhadarabokat a sztárok megtarthatnak, éppen a későbbi félreértések elkerülése érdekében. Források szerint ebben az esetben is erről lehetett szó, így a ruha megjelenése önmagában nem jelent szabálytalanságot. Meghan Markle botránya így sokkal inkább egy újabb, gyorsan terjedő bulvárpletyka lett, mint valós ügy – írja az esetről a Radaronline.com.

