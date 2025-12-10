Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trumpnak elege van! Meghökkentő ultimátumot kapott Zelenszkij

Meghan Markle

Ruhát lopott a hercegné? Hatalmas a botrány Meghan Markle körül

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 1700 dolláros (500 ezer forint) ruha miatt indult el a legújabb bulvárvihar Hollywoodból. A vádak szerint Meghan Markle engedély nélkül vitt volna haza egy Galvan ruhát egy 2022-es Variety-fotózásról. A hercegné azonban határozott nyilatkozatban utasította vissza a pletykákat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meghan Marklepletykabotrányruha

A pletykák szerint Meghan Markle hercegné egy fotózásról vitt volna haza engedély nélkül egy értékes Galvan ruhát. A vádak a ruha újramegjelenése után terjedtek el, ami miatt többen ruhalopással hozták összefüggésbe a hercegnét. A szóvivő szerint azonban a történet minden részlete alaptalan, és komoly károkat okoz az ilyen rágalom egy közszereplő hírnevének.

meghan markle, LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 05: Meghan, Duchess of Sussex attends the 2024 Children's Hospital Los Angeles (CHLA) Gala at L.A. Live Event Deck Top Floor Of The West Lot on October 05, 2024 in Los Angeles, California. Tommaso Boddi/Getty Images/AFP (Photo by Tommaso Boddi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Meghan Markle Fotó: TOMMASO BODDI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Meghan Markle ruhabotránya

A botrány akkor erősödött fel, amikor a ruha felbukkant a „With Love, Meghan” ünnepi műsor előzetesében. Meghan Markle szóvivőn keresztül reagált a ruhalopás állításaira, és minden vádat kategorikusan hamisnak nevezett. A nyilatkozat szerint a megtartott darabok mindig átlátható, szerződéses keretek között kerülnek a sztárokhoz.

A képen látható zöld szépség eltulajdonításával vádolták meg:

A hivatalos közlemény „rendkívül rágalmazónak” nevezte a ruhalopásra utaló állításokat, hangsúlyozva, hogy a stáb mindig szabályosan és teljes átláthatósággal jár el. A közlés szerint a vádak tisztességtelen viselkedéssel hozzák összefüggésbe a hercegnét, ami elfogadhatatlan. Jogi szakértők pedig úgy vélik: nem kizárt, hogy Markle akár perre is viszi az ügyet.

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 23: Meghan, Duchess of Sussex speaks onstage during the 2025 TIME100 Summit at Jazz at Lincoln Center on April 23, 2025 in New York City. Jemal Countess/Getty Images for TIME/AFP (Photo by Jemal Countess / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: JEMAL COUNTESS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Miért tűnhetett fel újra a ruha?

Fotózások esetén teljesen megszokott, hogy bizonyos ruhadarabokat a sztárok megtarthatnak, éppen a későbbi félreértések elkerülése érdekében. Források szerint ebben az esetben is erről lehetett szó, így a ruha megjelenése önmagában nem jelent szabálytalanságot. Meghan Markle botránya így sokkal inkább egy újabb, gyorsan terjedő bulvárpletyka lett, mint valós ügy – írja az esetről a Radaronline.com.

Meghan Markle a méregdrága lekvárok után új üzletbe fog

A sussexi hercegné, az elmúlt években a brit királyi családtól való távolodás után fokozatosan építette ki saját üzleti birodalmát, amelynek középpontjában a média, az életmód és a luxuspiac áll. Bár sokan ironizálnak Meghan Markle életmódfilmjein, ahogy virágszirmokat szór az összes ételre, ez nem szegi kedvét, pontosan látja, hogy bármihez nyúl, abból pénzt tud csinálni. De mi a legújabb ötlete?

Meghan Markle elképesztően képmutató

Újabb felháborodási hullám söpört végig a közösségi médiában a sussexi hercegné miatt. Meghan Markle-t most „nevetségesen egoistának” és „lélegzetelállítóan képmutatónak” nevezték, miután Victoria Jackson amerikai kozmetikai mogullal ápolt kapcsolatáról új részletek derültek ki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!