Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin döbbenetes dolgokról beszélt, az egész világ sokkban

Gyász

Meghalt a Veszprém korábbi magyar válogatott kézilabdázója

Meghan Markle

Hihetetlen, hogy Meghan Markle még ebben a helyzetben sem együttérző

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meghan Markle édesapja, Thomas Markle életveszélyes állapotba került, miután hirtelen rosszul lett Fülöp-szigeteki otthonában. A 81 éves férfit sürgősségi műtétre vitték, háromórás beavatkozás után az intenzíven ápolják, és újabb műtét vár rá egy vérrög eltávolítása miatt. Meghan Markle nincs jó viszonyban édesapjával, korábban elhidegültek egymástól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meghan Markleédesapakórház

Thomas Markle fia, Thomas Markle Jr. elmondta, hogy az orvosok szerint apja „közvetlen életveszélyben” volt. Arra kér mindenkit, hogy gondoljanak az édesapjára, beleértve Meghan Markle-t is – írja a New York Post

Meghan Markle – Fotó: TOMMASO BODDI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Meghan Markle
Fotó: TOMMASO BODDI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Meghan Markle együttérzését kérik 

Az idős férfi korábban is súlyos egészségügyi problémákkal szembesült: két szívroham, egy stroke és egy erős földrengés is megviselte. Másik lánya, Samantha Markle imádkozik érte, és reméli, hogy elég erős lesz a felépüléshez.

Meghan mutasson egy kis együttérzést. Apánk az életéért küzd

– mondta Samantha Markle.

Meghan Markle édesapja korábban is súlyos egészségügyi problémákkal szembesült: két szívroham, egy stroke és egy erős földrengés is megviselte. 

Lánya, Samantha Markle szintén imádkozik érte, és azt mondja, reméli, elég erős lesz a felépüléshez.

A sussexi hercegné és édesapja 2018 óta elhidegültek egymástól, amikor Thomas nem tudott elutazni Meghan esküvőjére a szívrohama miatt. A férfi azóta többször kérte, hogy lánya vegye fel vele a kapcsolatot, de ez nem történt meg.

A hír épp azon a héten érkezett, amikor Meghan bemutatta új Netflix-műsorát a szeretetről és a családról. Thomas Jr. szerint ideje lenne, hogy Meghan „megmutassa azt az együttérzést, amiről prédikál”.

A hercegnét képmutatónak tartják 

Meghan Markle a közösségi médiában sem tűnik fel jó színben. A közelmúltban „nevetségesen egoistának” és „lélegzetelállítóan képmutatónak” nevezték.

Meghan Markle üzleti ügyei

A sussexi hercegné az elmúlt években a brit királyi családtól való távolodás után fokozatosan építette ki saját üzleti birodalmát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!