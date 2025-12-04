Hihetetlen, hogy Meghan Markle még ebben a helyzetben sem együttérző

Thomas Markle fia, Thomas Markle Jr. elmondta, hogy az orvosok szerint apja „közvetlen életveszélyben” volt. Arra kér mindenkit, hogy gondoljanak az édesapjára, beleértve Meghan Markle-t is – írja a New York Post.

Meghan Markle

Fotó: TOMMASO BODDI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Meghan Markle együttérzését kérik

Az idős férfi korábban is súlyos egészségügyi problémákkal szembesült: két szívroham, egy stroke és egy erős földrengés is megviselte. Másik lánya, Samantha Markle imádkozik érte, és reméli, hogy elég erős lesz a felépüléshez.

Meghan mutasson egy kis együttérzést. Apánk az életéért küzd

– mondta Samantha Markle.

A sussexi hercegné és édesapja 2018 óta elhidegültek egymástól, amikor Thomas nem tudott elutazni Meghan esküvőjére a szívrohama miatt. A férfi azóta többször kérte, hogy lánya vegye fel vele a kapcsolatot, de ez nem történt meg.

A hír épp azon a héten érkezett, amikor Meghan bemutatta új Netflix-műsorát a szeretetről és a családról. Thomas Jr. szerint ideje lenne, hogy Meghan „megmutassa azt az együttérzést, amiről prédikál”.

A hercegnét képmutatónak tartják

Meghan Markle a közösségi médiában sem tűnik fel jó színben. A közelmúltban „nevetségesen egoistának” és „lélegzetelállítóan képmutatónak” nevezték.

Meghan Markle üzleti ügyei

A sussexi hercegné az elmúlt években a brit királyi családtól való távolodás után fokozatosan építette ki saját üzleti birodalmát.