Különös időkapszula: rejtett üzenet volt egy karácsonyi dísz belsejében

Egy használtan vásárolt, vintage karácsonyfadísz összetörése különleges időutazást hozott egy család számára. A törés pillanata a meglepetés erejével hatott, nemcsak az üveg hullott szét, hanem különös múltbéli üzenetek kerültek elő.
A család évtizedek óta gyűjtötte a Shiny-Brite díszeket, amikor egy véletlen baleset mindent megváltoztatott. A legnagyobb meglepetés az volt, hogy a dísz belsejében egy gyerek apró feljegyzései lapultak az 1960–70-es évekből írja a New York Post.

meglepetés
Egy gyerek okozott évtizedek távlatából meglepetést.
Fotó: Unsplash

Kellemes meglepetés a törött díszben

A cetliken dátumok, jókívánságok, jóslatok és viccek szerepeltek, mintha időkapszulát bontottak volna fel. Az üzeneteket egy BJ nevű gyerek írta, aki évről évre visszatért, hogy újabb gondolatot rejtsen el. 

Az egyik sor reménytelien szólt a jövőhöz, azt ígérve, hogy a boldogság közeleg. 

Egy másik papíron egy korabeli, kissé ügyetlen vicc őrizte meg a gyerekkori humort. A történetet megosztották egy online közösségben, ahol sokan meghatódtak a felfedezésen. Többen azt írták, hogy kedvet kaptak ahhoz, hogy saját gyerekeikkel is hasonló hagyományt indítsanak. Mások azon elmélkedtek, vajon a fiú tudta-e, hogy a díszeket később eladományozták. A történet jól mutatja, hogy a bolhapiacos kincsek nemcsak pénzt, hanem emberi emlékeket is rejthetnek.

A világ első SMS-e is a karácsonyhoz köthető

1992. december 3-án, vagyis harminchárom évvel ezelőtt küldték el a világ első SMS-ét, amely mindössze két szóból állt: „Merry Christmas”. Ez az egyszerű karácsonyi üzenet azonban valóságos forradalmat indított el, és alapjaiban formálta át az emberek közötti kommunikációt.

 

 

