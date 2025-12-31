Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez az öt népszerű ital súlyosan károsíthatja a veséket

Sport

Magyar válogatott játékos mehet Liverpoolba, de ennek nem örülne Szoboszlai

mel gibson

Váratlan bejelentés Hollywoodból: Mel Gibson kilenc év után szakított

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mel Gibson és Rosalind Ross a People magazinnak megerősítette, hogy külön utakon folytatják életüket, ám fiukat közösen nevelik tovább. Mel Gibson jelenleg A Krisztus feltámadása című filmjén dolgozik, amely a 2004-es A Passió című bibliai dráma folytatása lesz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mel gibsonpassióHollywoodszakítás

Kilenc év együttlét után véget ért Mel Gibson és Rosalind Ross kapcsolata – a pár a People magazinnak megerősítette, hogy külön folytatják életüket.

(FILE) Mel Gibson and Rosalind Ross Separate After 9 Years. Mel Gibson and Rosalind Ross have separated after nine years together, PEOPLE confirms on December 30, 2025. American-born Australian actor, director, and producer Mel Gibson and wife/American screenwriter, film director and former equestrian vaulter Rosalind Ross arrive at The Art Of Elysium's 12th Annual Heaven Gala held at a Private Venue on January 5, 2019 in Koreatown, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Mel Gibson és Rosalind Ross - Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

 

Bár szomorú lezárni ezt a fejezetet az életünkben, áldottak vagyunk egy gyönyörű fiunkkal, és továbbra is a lehető legjobb szülők szeretnénk maradni

 – fogalmaztak közös nyilatkozatukban.

A 69 éves színész és 35 éves párja mintegy egy éve, csendben váltak el, de továbbra is közösen nevelik 8 éves fiukat, Lars-t, aki 2017-ben született. Lars születésekor Gibson épp a Szemtől szemben című film rendezői Oscar-jelölését ünnepelte, és a színész akkor így nyilatkozott: 

Mi lehetne izgalmasabb, mint hallgatni a jelölések bejelentését, miközben a frissen született gyermekemet tartom a karomban?”

Gibsonnak a fián kívül nyolc gyermekkel van kapcsolata. Volt feleségétől, Robyn Moore-tól hat felnőtt fia és egy lánya született: Christian, Edward, William, Louis, Milo, Thomas és Hannah. 

Emellett 16 éves lánya, Lucia, az énekes-dalszerző és zongorista Oksana Grigorievától született, akivel 2010-ben vált el.

A pár 2024 szeptemberében elvesztette malibui otthonát a Los Angeles-i erdőtüzek során. Gibson ekkor épp munkából volt távol, de családja és háziállatai biztonságban voltak. A színész később így nyilatkozott:

 A jó hír, hogy a családom és azok, akiket szeretek, mind jól vannak, egészségesek, és biztonságban – ennél többet nem tudok kívánni.”

Mel Gibson a Passió 2-n dolgozik

Gibson jelenleg A Krisztus feltámadása című filmjén dolgozik, amely a 2004-es A Passió című bibliai dráma folytatása lesz. A tervek szerint a film két részben kerül bemutatásra, az első rész premierje 2027. március 26-án, nagypénteken várható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!