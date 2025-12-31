Melegrekord döbbentette meg a szakértőket Izlandon karácsonykor

A hivatalos adatok szerint a melegrekord Seyðisfjörður városában december 24-én 19,8 Celsius-fokkal dőlt meg, ami minden korábbi decemberi értéket felülmúlt. Ez különösen megdöbbentő annak fényében, hogy Izlandon az év ezen időszakában az átlaghőmérséklet jellemzően –1 és +4 fok között alakul – írja a The Guardian.

Melegrekord karácsonykor – Izland időjárása teljesen kifordult magából. Fotó:Illusztrácció/Unplash

Melegrekord Izland keleti részén – trópusi levegő írta át a decembert

A keleti országrész más pontjain is extrém meleget tapasztaltak: Bakkagerði térségében 19,7 fokot regisztráltak.

A korábbi melegrekord még 2019 decemberéből származott, amikor Kvískerjar környékén mértek hasonló értéket.

A Icelandic Meteorological Office szakértője, Birgir Örn Höskuldsson szerint a szokatlan melegrekord kialakulásához trópusi eredetű, meleg és nedves légtömeg érkezése vezetett. Egy erős magasnyomású rendszer délről szívta fel a meleget, miközben elzárta az utat a hideg sarkvidéki levegő elől.

Nem elszigetelt jelenség

Az idei év során Izland már többször is a melegrekordok híreibe került. Májusban az ország jelentős részén 3–4 fokkal az átlag felett alakult a hőmérséklet, és az automata mérőállomások 94 százalékán új rekord született.

A legmagasabb értéket Egilsstaðir Airport területén mérték, ahol 26,6 fokig emelkedett a hőmérséklet.

Következmények már most láthatók

A globális felmelegedés hatásai Izlandon egyre szemmel láthatóbbak. Az országban idén szúnyogokat észleltek először, ami korábban elképzelhetetlennek számított. Emellett gleccserek omlanak össze, és egyre gyakrabban jelennek meg melegebb tengerekhez szokott halfajok, például a makréla, az izlandi vizekben.

