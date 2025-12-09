A kutatók megkongatták a vészharangot: ez lehet a legmelegebb év a Földön?

A Copernicus friss adatai szerint 2025 lehet a valaha mért második vagy harmadik legmelegebb év a Földön – és könnyen lehet, hogy csak 2024 történelmi melegrekordja előzi majd meg. A kutatók szerint ez már nem egyszerű figyelmeztetés, hanem a gyorsuló klímaváltozás kézzelfogható bizonyítéka – tájékoztat a Reuters.

Egyre aggasztóbbak a melegrekordok – Fotó: Unsplash

Miért dőlnek meg sorra a melegrekordok?

A C3S szerint idén zárulhat az első olyan hároméves időszak, amikor a globális átlaghőmérséklet tartósan 1,5 Celsius-fokkal az iparosodás előtti (1850-1900) érték fölé emelkedik.

Ez az a határ, amelyet a párizsi klímaegyezményben még a legsúlyosabb következmények elkerülése érdekében tűztek ki.

A COP30 klímacsúcs azonban nem hozott áttörést: a kormányok nem tudtak megegyezni új, érdemi kibocsátáscsökkentési lépésekről, miközben a fosszilis energiahordozók égetése tovább fűti a bolygót.

Mit jelentenek a sorozatos melegrekordok a világ számára?

A szélsőséges időjárás már most is érezteti hatását. A Fülöp-szigeteken a Kalmaegi tájfun több mint 200 halálos áldozatot követelt, Spanyolországban pedig három évtizede nem látott erdőtüzek pusztítottak. A nyilvántartások kezdete óta dokumentált tíz legmelegebb év pontosan az elmúlt egy évtizedet tette ki, és a tudósok szerint a tendencia egyértelmű:

a természetes ingadozások mellett is folyamatosan emelkedik a hőmérséklet.

A Copernicus adatai alapján a 1,5 fokos cél már szinte biztosan nem tartható, de a szakértők szerint minden tizedfok számít, és a gyors kibocsátáscsökkentés elengedhetetlen ahhoz, hogy legalább mérsékeljük a további melegedés mértékét.

Hogy fog kinézni a Föld 75 év múlva?

Egy új online játék, a FutureGuessr segítségével bárki megtapasztalhatja, milyen pusztítást okozhat a klímaváltozás 2100-ra, ha nem csökkentjük a szén-dioxid-kibocsátást. AI-generált képek mutatják, hogyan változhatnak meg ismert helyek, erdők, városok és mezőgazdasági területek a klímaváltozás miatt.

Megkezdődött a Föld végjátéka?

Elérkezett a pillanat, amitől a kutatók évtizedek óta tartottak. A 2025-ös Global Tipping Points jelentés szerint a Föld óceánjainak hőmérséklete már olyan magas, hogy a korallok nem képesek életben maradni. A korallzátonyok pusztulása az ember okozta globális felmelegedés egyik leglátványosabb következménye.