Ezt önnek is látnia kell! A Google-t is beszippantotta a világhírű, értelmetlen mém

Futótűzként terjed az interneten a „67” vagy „six seven” mém. Az értelmetlennek tűnő mém annyira népszerű lett, hogy a Google is beszállt a játékba: ha beírja a keresőbe, az egész képernyő rázkódni kezd.
méminternet67six seven

A mém nem csupán értelmetlennek tűnik, valóban az. Nincs pontos jelentése vagy üzenete, és éppen ezzel hódította meg a fiatalokat, különösen az Alfa generációt.

A Google-t is beszippantotta a világhítű, értelmetlen mém
Értelmetlen mém terjed az interneten

Mi maga a „67” vagy „six seven” mém? 

A mém alapja az, hogy nincs valódi jelentése. Nincs titkos jelentése, nem kötődik egyetlen hírességhez sem, sem irányzathoz. 

A mém terjedése elsősorban TikTokhoz köthető. Először rövid videókban jelent meg, gyakran úgy, hogy az influenszerek sem magyarázták el, miről van szó. Ez kíváncsiságot váltott ki, a nézők pedig kommentekben próbálták megfejteni a mém jelentését. 

A kutakodás hamar világhírűvé tette a mémet, több százezer videó és poszt született a témában. A jelentés nélküli mém a Google-t is beszippantotta, ha ugyanis bárki beírja a keresőbe a „67” vagy „six seven” szavakat, az egész képernyő rázkódni kezd.

@iyaadarshaq.rblx

On youTube:MY OVERPOWERED AAU TEAM HAS FINALLY RETURNED #67 #sixtyseven #sixseven #fyp #viral

♬ original sound - ️Serial Designation N! - usernothere

