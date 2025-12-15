Ezt önnek is látnia kell! A Google-t is beszippantotta a világhírű, értelmetlen mém

A mém nem csupán értelmetlennek tűnik, valóban az. Nincs pontos jelentése vagy üzenete, és éppen ezzel hódította meg a fiatalokat, különösen az Alfa generációt.

Értelmetlen mém terjed az interneten

Mi maga a „67” vagy „six seven” mém?

A mém alapja az, hogy nincs valódi jelentése. Nincs titkos jelentése, nem kötődik egyetlen hírességhez sem, sem irányzathoz.

A mém terjedése elsősorban TikTokhoz köthető. Először rövid videókban jelent meg, gyakran úgy, hogy az influenszerek sem magyarázták el, miről van szó. Ez kíváncsiságot váltott ki, a nézők pedig kommentekben próbálták megfejteni a mém jelentését.

A kutakodás hamar világhírűvé tette a mémet, több százezer videó és poszt született a témában. A jelentés nélküli mém a Google-t is beszippantotta, ha ugyanis bárki beírja a keresőbe a „67” vagy „six seven” szavakat, az egész képernyő rázkódni kezd.

Furcsa állítások terjednek az interneten

A gyíkemberek köré szőtt összeesküvés-elmélet évtizedek óta makacsul tartja magát. Egyszerre szórakoztat, provokál és félelmet kelt, miközben újra és újra felbukkan listákon, fórumokon és vírusvideókban. Ugyanakkor fontos látni: a gyíkemberek jelensége nem csupán játék a fantáziával, hanem ablak azokra a társadalmi és pszichológiai mechanizmusokra, amelyek a modern információs térben működnek.

A Cloudflare hibája után elszabadultak a mémgyárosok

A globális leállás pillanatok alatt mémcunamit indított el az interneten. A felhasználók szerint a Cloudflare hibája olyan káoszt okozott, amit csak humorral lehetett túlélni. A netezők percek alatt gyártották a poénokat, és világszerte terjedni kezdtek a legütősebb mémek.



