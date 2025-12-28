Karácsonyi mentőakció: tóból mentették ki az eltűnt kisfiút – videó

Sikeres mentőakció zajlott le karácsony napján Floridában, amikor rendőrök egy eltűnt kisfiút hoztak ki egy tóból. A gyors és összehangolt fellépésnek köszönhetően a gyermek sértetlenül biztonságba került.

A mentőakció során egy tóban találták meg a kisfiút – Fotó: Facebook/Volusia Sheriff's Office

Karácsonyi mentőakció: helikopter vezette a rendőröket a tóba esett kisfiúhoz

A mentőakció Volusia megyében indult, miután egy hatéves, autista, nem beszélő kisfiú karácsony napján eltűnt. A hatóságok helikoptert is bevetettek: az Air One hőkamerája segítségével 18:30 körül vették észre a gyermeket, aki mellkasig állt egy közeli tó vizében. A légi felderítés jelzése után a helyszínen lévő rendőrök azonnal a tóba gázoltak, majd a fiút karjukban a partra vitték. Az eset szerencsésen végződött: a beszámolók szerint a kisfiú nem szenvedett semmilyen sérülést.

WATCH: A six-year-old autistic boy was rescued by officers after falling into a pond in Florida on Christmas.



A helicopter spotted the child chest-deep in the water using a thermal camera before deputies waded in to carry him to shore.



The boy reportedly did not suffer any… pic.twitter.com/FLFI5GcXde — Fox News (@FoxNews) December 27, 2025

Fuldokló gyerekek segítségére sietett a férfi, az életébe került a mentőakció

Megmentette két fuldokló kisgyerek életét egy tengerész Hawaiion. A férfi épségben kimentette a gyerekeket, de ő maga már nem tudott partra úszni, és vízbe fulladt.

Apró hős, nagy mentés: így mentettek meg egy kutyát a lángok közül Budapesten

Megható mentés zajlott Budapesten. A tűzoltók és a mentők összefogásával egy lakástűzben rekedt kutyát sikerült megmenteni. A történet ismét bizonyítja: minden élet számít.