Karácsonyi mentőakció: tóból mentették ki az eltűnt kisfiút – videó

Sikeres mentőakció zajlott le karácsony napján Floridában, amikor rendőrök egy eltűnt kisfiút hoztak ki egy tóból. A gyors és összehangolt fellépésnek köszönhetően a gyermek sértetlenül biztonságba került.
Karácsonyi mentőakció: helikopter vezette a rendőröket a tóba esett kisfiúhoz
A mentőakció Volusia megyében indult, miután egy hatéves, autista, nem beszélő kisfiú karácsony napján eltűnt. A hatóságok helikoptert is bevetettek: az Air One hőkamerája segítségével 18:30 körül vették észre a gyermeket, aki mellkasig állt egy közeli tó vizében. A légi felderítés jelzése után a helyszínen lévő rendőrök azonnal a tóba gázoltak, majd a fiút karjukban a partra vitték. Az eset szerencsésen végződött: a beszámolók szerint a kisfiú nem szenvedett semmilyen sérülést.
