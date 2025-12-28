Hírlevél
Változás! Áttették a Trump-Zelenszkij-találkozó időpontját

mentőakció

Karácsonyi mentőakció: tóból mentették ki az eltűnt kisfiút – videó

37 perce
Egy hatéves kisfiú karácsony este eltűnt, majd egy közeli tóban bukkantak rá. A mentőakcióban helikoptert is bevetettek.
Sikeres mentőakció zajlott le karácsony napján Floridában, amikor rendőrök egy eltűnt kisfiút hoztak ki egy tóból. A gyors és összehangolt fellépésnek köszönhetően a gyermek sértetlenül biztonságba került.

A mentőakció során egy tóban találták meg a kisfiút – Fotó: Facebook/Volusia Sheriff's Office 

Karácsonyi mentőakció: helikopter vezette a rendőröket a tóba esett kisfiúhoz

A mentőakció Volusia megyében indult, miután egy hatéves, autista, nem beszélő kisfiú karácsony napján eltűnt. A hatóságok helikoptert is bevetettek: az Air One hőkamerája segítségével 18:30 körül vették észre a gyermeket, aki mellkasig állt egy közeli tó vizében. A légi felderítés jelzése után a helyszínen lévő rendőrök azonnal a tóba gázoltak, majd a fiút karjukban a partra vitték. Az eset szerencsésen végződött: a beszámolók szerint a kisfiú nem szenvedett semmilyen sérülést.

