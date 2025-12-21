Egy Mercedes csapódott a családi házba, az oldalára borulva az előszobáig jutott

A megdöbbentő baleset szombaton történt a németországi Geldernben, a Bruchweg utcában. A rendőrség közlése szerint a 22 éves sofőr a Peutenwegről hajtott a Bruchwegre, amikor – eddig tisztázatlan okokból – elvesztette az irányítást az ezüstszürke Mercedes felett. Az autó felcsapódott a járdaszegélyre, az oldalára borult, majd megállíthatatlanul száguldott tovább egy családi ház felé, számolt be az esetről a Bild.

A Mercedes áttörte az ajtót, és a házban kötött ki

A jármű átszántotta az előkertet, majd teljes erővel áttörte a bejárati ajtót, és a ház előszobájában, a jobb oldalára dőlve állt meg. A rendőrség szóvivője szerint az ajtó kiszakadt a helyéről, több tégla is meglazult, és csak a szerencsén múlt, hogy a ház nem omlott össze. A szakemberek most statikai vizsgálatot végeznek, ugyanis még nem tudni, megsérültek-e a tartófalak.

A helyszínre 35 tűzoltó érkezett, akik azonnal megtámasztották a bejáratot, nehogy az épület tovább rongálódjon. Külön figyelmet fordítottak arra is, hogy a Mercedes ne gyulladjon ki. A sofőr – a körülményekhez képest – szerencsésen megúszta a balesetet: saját lábán szállt ki az autóból, de sérülései miatt mentővel kórházba szállították. Más nem sérült meg a balesetben.

A ház lakói megmenekültek – nyomoz a rendőrség

A családtagok a baleset idején nem tartózkodtak otthon, így csak az anyagi kár jelentős, emberélet nem került veszélybe. Az összetört Mercedest elszállították, a rendőrség pedig megkezdte a baleset körülményeinek kivizsgálását.

