Cuki, színes polipot talált egy férfi, hajszálon múlt az élete

Egy brit turista, Andy McConnell a tengerben úszva bukkant rá az apró, de rendkívül veszélyes állatra, anélkül hogy felismerte volna a fenyegetést. A férfi többször megfogta a menekülni próbáló tengeri élőlényt, miközben végig súlyos életveszélynek volt kitéve. Nem meglepő, hiszen a kisállat egy mérgező polip volt.

Mérgező polipot fogdosott egy brit turista ( Illusztráció, a képen egy Dumbo-polip látható)

Fotó: Shutterstock/AbdulSalam453 / Shutterstock/AbdulSalam453

A kékgyűrűs polip a világ egy mérgező polipja

Az eset szerdán történt, amikor McConnell a Fülöp-szigeteken nyaralva a vízben úszott. A férfi figyelmét felkeltette az apró kékgyűrűs polip, amelyet óvatosan, de többször is kézbe vett. A videó tanúsága szerint a mérgező polip próbált elmenekülni, miközben a turista a veszély apró cseppjével sem volt tisztában.

Halálos méreg egy apró állatban

A kékgyűrűs polip a világ egyik leghalálosabb polipja, mivel rendkívül erős, tetrodotoxin nevű halálos mérget hordoz.

Ez a halálos bénulást okozó méreg akár percek alatt teljes izombénulást idézhet elő, és megfelelő ellátás nélkül végzetes lehet. Egy esetleges polipcsípés ezért azonnali életveszélyt jelent.

McConnell számára a történet végül szerencsésen zárult, mivel az állat nem bocsátotta ki mérgét. Ennek köszönhetően nem történt mérgezés, és a férfi sértetlenül úszta meg az esetet. Tudtán kívül azonban egy olyan helyzetet élt túl, amely a polip halálos mérge miatt akár tragédiába is torkollhatott volna – számolt be az esetről a Fox Weather.

A polipok a világ legintelligensebb állatai

A polipok képesek tanulni, memorizálni, és megoldani problémákat, de felismerik az embereket és kötődnek is a gazdijukhoz. Így van ez laboratóriumban, akváriumban és óceáni körülmények közt is. Eszközöket használnak, komplex labirintusban navigálnak és rejtvényeket oldanak meg. Felismerik a személyzetet. Egy hosszabb távollét után meg is ölelik őket. További információ az okos polipokról az alábbi cikkünkben olvasható.

