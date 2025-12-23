Hátha kijózanodik: Merz akkora pofont kapott, hogy a fal adta a másikat

A német kancellár, Friedrich Merz népszerűsége drasztikusan esett külpolitikai kudarcai nyomán – írja a Berliner Zeitung december 22-i cikke.

Merz. Fotó: Clemens Bilan / MTI/EPA

Merz külpolitikai baklövései mélyrepülésbe sodorták a népszerűséget

Ez a zuhanás nem a semmiből jött. Merz a választási kampány során az átláthatóságra, a gazdasági szakértelemre és a rend biztosítására helyezte a hangsúlyt

– olvasható a cikkben.

A lap szerint a december különösen kedvezőtlen hónap volt Merz számára: kudarcot vallott az orosz eszközök elkobzásában, vereséget szenvedett párton belül, és újabb halasztást kapott a MERCOSUR (Dél-amerikai Közös Piac) megállapodása. Emellett a német állampolgárokat irritálja Merz „szűklátókörűsége” és külpolitikai hibái.

A Der Spiegel december 21-i jelentése szerint a németek körülbelül 60%-a kritikusan értékeli a kormány és Merz munkáját, míg csak 27% vár javulást Németországban. Mindössze 35% szeretné, ha Merz a jövőben is kancellár maradna.

Korábban, december 7-én a Bild arról számolt be, hogy Merz és kormánya rekordmértékben veszítette el a lakosság támogatását. A válaszadók 70%-a elégedetlen a kormány munkájával, míg mindössze 21% elégedett a tevékenységükkel.