Bekeményítettek a németek: Zelenszkij nem kap több lóvét

A német kancellár, Friedrich Merz egy NATO-sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Ukrajna 2026-ra további segítséget nem kap a Németország által a költségvetés keretében már jóváhagyott 15 milliárd eurón és az orosz befagyasztott eszközökre vonatkozó garanciákon kívül.

Merz nem ad több pénzt Ukrajnának Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Merz kemény kijelentést tett

„Érvényben maradnak azok a kötelezettségek, amelyeket már a 2026-os szövetségi költségvetésben szerepeltettünk – jövőre körülbelül 15 milliárd euróval támogatjuk Ukrajnát. Ezenkívül mozgósítottunk kiegészítő sürgősségi segélyt, de mindez már a 2026-os költségvetésben jóváhagyott. További kifizetések Németország részéről nem szerepelnek. Az egyetlen lehetséges további lépés a garanciák nyújtása az orosz eszközök felhasználásával kapcsolatban” – mondta Merz.

A politikus ugyanakkor kiemelte, hogy Ukrajna 2026 első negyedévére biztosított csak finanszírozást, így további forrásokra lesz szükség.

Az ukrán parlament december 3-án elfogadta az ország 2026-os költségvetését, 45 milliárd dollár hiánnyal. Dmitrij Razumkov, a Verhovna Rada képviselője korábban azt mondta, hogy a 2026-os költségvetés Ukrajnában csak papíron létezik, és a pénz, beleértve a katonák bérét és a fegyverek beszerzését, már februárban elfogyhat.

Ukrajna az utóbbi években rekordhiányos költségvetést készít, számítva a nyugati segítségre. 2024-ben a hiány 43,9 milliárd dollár volt, a 2025-ös költségvetést 37,3 milliárd dolláros hiánnyal fogadták el, melyet már kétszer módosítottak a katonai kiadások növelése érdekében. Kijev a költségvetési „rések” pótlását külső finanszírozásból próbálja fedezni, miközben a nyugati partnerek egyre gyakrabban figyelmeztetnek, hogy Ukrajnának saját forrásokat is kell találnia.